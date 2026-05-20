Jenko del Río se pronuncia sobre rumores de romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza: "Me parece raro"

Recientemente, surgieron rumores sobre un posible romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Ante estas especulaciones, Jenko del Río, exesposo de la modelo brasileña, fue consultado al respecto, recordando además la tensa "rivalidad" que en su momento mantuvo con el piloto.

Jenko del Río reacciona a rumores entre Paloma Fiuza y Mario Hart

Jenko del Río volvió a aparecer en los titulares tras alejarse de la televisión y comenzar una nueva etapa de su vida en Estados Unidos. En una reciente entrevista con Carla Chévez, el excombatiente habló sobre su matrimonio con Paloma Fiuza y recordó aspectos de su relación pasada.

Asimismo, Jenko se refirió a la pelea que tuvo años atrás con Mario Hart, señalando que el conflicto surgió por rumores de un supuesto coqueteo del piloto a su entonces esposa. Sin embargo, aclaró que dicha información no era cierta y que, con el tiempo, ambos han logrado retomar su amistad.

"Fue por un teléfono malogrado. Bueno, voy a aclarar que hoy día Mario Hart es mi pata, hablo con él chato. No hablamos todos los días ni toda la semana, pero nos comunicamos mucho", explicó.

Sin embargo, al ser consultado sobre lo dicho por Israel Dreyfus, quien insinuó que entre Paloma Fiuza y Mario Hart podría surgir algo más que una amistad, Jenko del Río fue tajante al descartar esa posibilidad. Según el deportista, no cree que exista actualmente algún tipo de interés romántico entre ambos.

"Creo que las personas que deberían responder eso, los más adecuados, son Hart y Paloma. Me parece raro, yo no creo, sinceramente yo no creo", enfatizó.

Como se sabe, el rumor cobró fuerza debido a una aparente separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, aunque ninguno ha confirmado ni aclarado la situación. Al respecto, Jenko del Río señaló que habría conversado con el piloto, pero indicó que no le corresponde opinar y prefirió mantenerse al margen.

Mario Hart aclaró rumores con Paloma Fiuza

Durante una entrevista en el pódcast 'Sin Más Que Decir', Mario Hart se refirió a las especulaciones que surgieron a raíz de un comentario de Israel Dreyfus, el cual fue interpretado como una posible insinuación de romance con Paloma Fiuza.

"Si tú analizas el la pregunta, el comentario Israel no tiene nada malo. El tema es que sale una portada, estarían Paloma y Mario Hart. Ahí viene la avalancha, la especulación, ahí se pudre todo", comentó el conductor, al referirse al impacto mediático del caso.

Asimismo, el exchico reality precisó que no se sintió afectado por el comentario de su amigo y que, lejos de incomodarse, le escribió en tono de broma para dejar en claro que todo estaba bien entre ambos.

"Por eso yo no me molesto con Isra, en verdad. Yo le escribo en buena onda y le digo oye tarado mira lo que has hecho. Yo estaba tranquilo", añadió Mario Hart, restándole importancia a la polémica.

En conclusión, Jenko del Río señaló que no cree que exista algún tipo de acercamiento romántico entre Mario Hart y Paloma Fiuza. Asimismo, recalcó que mantiene una relación cordial con Hart y prefirió mantenerse al margen sobre especulaciones relacionadas a su vida personal y a la de Korina Rivadeneira.