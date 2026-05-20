Kevin Díaz revela que la familia de Onelia Molina sabía del beso en EEG: "Estaban al tanto"

Kevin Díaz volvió a pronunciarse sobre su cercanía con Onelia Molina y sorprendió al revelar un detalle que pocos conocían. El modelo venezolano contó que la familia de la chica reality sabía del beso que ambos protagonizaron en "Esto es guerra" durante un reto de actuación.

La escena entre Kevin y Onelia sigue dando que hablar, pues muchos seguidores notaron bastante química entre ellos. Aunque ambos aseguran que todo formó parte del programa, no han cerrado la puerta a que más adelante pueda surgir algo más que una amistad.

Kevin Díaz habla del beso con Onelia Molina

En conversación con "América Hoy", Kevin Díaz explicó que tiene una buena relación con Onelia y que ambos se comunican bastante. Además, reveló que el comentado beso en EEG fue conversado antes, no solo entre ellos, sino también con la familia de la chica reality.

"Nos llevamos muy bien, hay muy buena comunicación. Esto lo conversamos, hablamos hasta con su familia para que estuvieran al tanto de que nos iban a poner un reto de actuación, que podría ser cachetada o beso. Igual practicamos las dos escenas. Lo hicimos lo mejor posible para que el televidente, también disfrutara del reto de actuación. Lo disfruté. (¿Te gustó ese besito?) Sí", dijo.

Con estas palabras, el modelo dejó claro que el beso fue parte de una dinámica del programa, pero también admitió que disfrutó el momento. Su respuesta no pasó desapercibida y volvió a encender los comentarios sobre una posible cercanía especial con Onelia.

Por su parte, Onelia Molina contó que actualmente se encuentra tranquila y enfocada en su bienestar. La odontóloga aseguró que está disfrutando esta nueva etapa de su vida, lejos de presiones y más concentrada en sus proyectos.

"Estoy tranquila, estoy feliz, de acá un tiempo me siento muy en paz, sabes. Estoy disfrutando la vida estoy viajando, estoy centrada en mi trabajo, en crecer en las marcas, en mi clínica y eso me hace muy feliz", confesó Onelia Molina.

Onelia y Kevin no descartan algo más adelante

Aunque sigue soltera, Onelia Molina reconoció que ya no quiere cerrarse al amor. La chica reality explicó que se está dando un tiempo para ella, pero sin bloquear lo que pueda llegar a su vida.

"Me estoy dando un tiempo para mí, pero tampoco le cierro las puertas a nada, ni a Kevin, ni a algún amigo, ni a alguna persona que llegue a mi vida. Simplemente estoy dejando que las cosas fluyan. Y actualmente estoy feliz y estoy tranquila", destacó Onelia.

Kevin también dejó claro que no quiere presionar la situación. Según dijo, respeta mucho el momento personal que atraviesa Onelia y prefiere que todo avance con calma.

"El tiempo dirá las cosas. No estoy presionando para nada en ningún aspecto. Nos llevamos muy bien. Ella me suma a mí y yo a ella un montón. También está en una etapa un poquito complicada de su vida, en la que está como que tratando de estabilizar sus sentimientos. Estuvo vulnerable ante todo el país. Entonces tampoco quiere verse así y yo la respeto totalmente", señaló Kevin.

Finalmente, el venezolano no descartó que algo pueda pasar más adelante. Kevin dejó claro que prefiere dejar que las cosas fluyan con el tiempo, sin adelantarse a lo que pueda ocurrir.

"No descarto nada porque uno no sabe los planes de Dios como sean. De repente pueda que surja algo puede que sencillamente nos mantengamos como en una amistad linda y eso lo veremos más adelante", señaló.

En conclusión, Kevin Díaz reveló que el beso con Onelia Molina en "Esto es Guerra" fue conversado previamente, incluso con la familia de la chica reality. Aunque ambos aseguran que están dejando que todo fluya, no cerraron la puerta a que más adelante pueda surgir algo más. Por ahora, Kevin y Onelia prefieren mantener su buena amistad, respetar sus tiempos y disfrutar la conexión que tienen.