Yaco Eskenazi revela tenso momento con Giacomo Bocchio en 'El gran chef': "Se me subió la temperatura"

Yaco Eskenazi sorprendió al sincerarse sobre uno de los momentos más incómodos que vivió durante su participación en 'El gran chef: famosos'. Durante un show de stand up junto al Loco Wagner, recordó el fuerte intercambio que tuvo con el chef Giacomo Bocchio y confesó que por un momento perdió la paciencia.

Yaco Eskenazi recuerda su incómodo momento en 'El gran chef: famosos'

Durante su relato, Yaco Eskenazi contó que ingresar a "El gran chef: famosos" representó uno de los cambios más importantes de su carrera. Tras varios años en América Televisión, el conductor reconoció que llegar a Latina lo sacó de su zona de confort y lo rodeó de personas completamente nuevas.

El esposo de Natalie Vértiz recordó que todo ocurrió mientras preparaba una zarza de criadilla durante una de las competencias del reality. Tras presentar su plato, Giacomo Bocchio comenzó a señalar algunos errores en la preparación y el exchico reality intentó responder para comprender mejor las observaciones del chef.

"Yo le respondía tratando de comprender lo que me decía. No estaba peleando ni contradiciéndolo", explicó Yaco sobre el intercambio que tuvieron frente a cámaras.

Sin embargo, el ambiente comenzó a tensarse conforme avanzaba la evaluación. Según relató el conductor, el chef interpretó sus respuestas como una actitud poco receptiva y decidió hacer un comentario que terminó impactándolo más de lo esperado.

La confesión de Yaco rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios recordaron otros momentos de tensión que se han vivido en el popular programa gastronómico. Muchos incluso destacaron que la presión dentro de la competencia suele provocar reacciones inesperadas entre los participantes.

@rkt696 Yaco Eskenazi confiesa que estuvo a poco de pegarle a Giacomo Bocchio en 'El gran chef famosos' ♬ sonido original - rkt696

La frase de Giacomo Bocchio que desató la molestia de Yaco

El momento más incómodo llegó cuando Giacomo Bocchio le dijo una frase que, según el propio Yaco Eskenazi, lo hizo estallar emocionalmente. El chef le comentó: "Te falta humildad de aprendiz", palabras que el conductor reconoció que le afectaron profundamente durante las grabaciones.

"En ese instante le quería pegar con toda mi alma. Se me subió la temperatura", confesó entre risas durante su presentación de stand up comedy, aunque dejó en claro que en ese momento sí sintió una fuerte molestia.

Pese a la tensión, Yaco aseguró que intentó controlar su reacción porque recién ingresaba al programa y no quería generar un conflicto mayor dentro de su debut televisivo en Latina. Además, explicó que hubo un detalle que lo ayudó a calmarse rápidamente y evitar que el momento pasara a mayores.

Según contó, la palabra "aprendiz" fue clave para entender que el comentario de Bocchio no buscaba atacarlo personalmente, sino remarcar que todavía se encontraba en proceso de aprendizaje dentro de la cocina.

Con el paso del tiempo, Yaco Eskenazi logró tomar el episodio con humor e incluso convertirlo en parte de su rutina de stand up. Actualmente, el conductor continúa en distintos proyectos televisivos y mantiene una relación cordial con los integrantes del reality culinario.