Rodrigo Fernandini conmueve al hablar de su esposa: "Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien"

¡Una historia que ha tocado el corazón! El chef Rodrigo Fernandini sorprendió al abrir su corazón y hablar como nunca sobre su vida personal. Lejos de polémicas, esta vez el tema fue el amor, la familia y el apoyo que recibe de su esposa, a quien considera clave en todo su éxito.

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito

El chef Rodrigo Fernandini sorprendió al contar quién está detrás de su éxito. Esta vez no hubo polémica ni escándalo, sino una confesión sincera sobre su esposa, a quien considera clave en su vida.

Todo ocurrió durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, donde el cocinero habló sin filtros sobre su familia y su carrera. Allí, Rodrigo no dudó en reconocer el papel fundamental de su pareja. Lejos de quedarse ahí, explicó cómo ella lo acompaña en cada decisión importante.

"Mi esposa es la razón por la cual me ha ido tan bien en mi carrera", dijo. "Creo que ella es mi cable a tierra y la que me aterriza. Yo: 'Oye, hagamos esto'. Y dice: '¿Pero has pensado en esto? ¿Has hecho esto?'. Y yo como que: 'No, tienes razón'", contó Rodrigo. "Qué bonito. Vaya, bien difícil que un hombre a veces reconozca que su esposa es pieza fundamental", comentó Magaly.

Con estas palabras, dejó en claro que su relación es de equipo, donde ambos se apoyan y se escuchan. Rodrigo sorprendió aún más cuando confesó que no toma decisiones solo.

"No, es lo más importante. Creo que ella me ha ayudado a tomar las decisiones más inteligentes de mi carrera. Ninguna decisión la tomo sin mi esposa. (¿Sin consultarle?) Sin consultarle", aseguró.

Una relación con equilibrio

El chef también compartió una frase que resume su forma de ver la vida en pareja. Para él, el equilibrio en casa es clave para poder avanzar en su trabajo. Y dejó claro que su familia es lo más importante.

"Mi mujer me dice: 'Mi amor, happy wife, happy life'", dijo entre risas. "No hay un proyecto más grande que mi familia", afirmó con total seguridad.

Detrás del éxito hay sacrificio. Rodrigo recordó sus duros comienzos cuando llegó a Estados Unidos. Luego soltó una confesión fuerte.

"Yo me considero una persona muy soñadora", dijo. "Mira, te cuento brevemente. Yo cuando llegué a California, dormí en mi carro por un mes, porque no tenía los medios", reveló.

A pesar de todo, nunca se rindió y siguió luchando por sus sueños. Con el tiempo, logró salir adelante, abrir su propio restaurante y convertirse en una figura conocida en redes. Ahora, divide su vida entre Perú y Estados Unidos, pero siempre mantiene sus prioridades claras. Incluso contó cómo comparte tiempo con sus hijos.

"Tenemos dos reglas en mi casa. La primera es: la primera hora y media o dos horas, si es posible, del día son para ellos", reveló.

En conclusión, Rodrigo Fernandini dejó ver que su crecimiento profesional también ha estado marcado por el apoyo constante de su esposa, a quien considera clave en sus decisiones. Más allá de los logros, el chef resaltó la importancia del equilibrio familiar en su vida. Su testimonio ha llamado la atención por mostrar un lado más personal y reflexivo sobre el camino al éxito.