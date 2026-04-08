Hijo mayor de Gianella Neyra y Segundo Cernadas abandona el Perú y tiene emotiva despedida: ¿Qué pasó?

Dejar ir a un hijo para que siga su propio camino nunca es fácil, y así lo vivió Gianella Neyra. La actriz tuvo que despedirse de su hijo mayor, Salvador Cernadas, quien partió al extranjero para continuar con sus estudios, protagonizando un emotivo momento familiar.

Así fue la emotiva despedida de Gianella Neyra a su hijo Salvador

Gianella Neyra vivió un emotivo momento al despedirse de su hijo mayor, Salvador Cernadas, fruto de su relación con el actor argentino Segundo Cernadas. El joven, de 18 años, partió rumbo a Nueva York para iniciar sus estudios en teatro musical, marcando así el inicio de una nueva etapa en su vida.

La actriz compartió en redes sociales diversos registros del momento, donde se aprecia la cercanía familiar y el apoyo que rodea a su hijo. En las imágenes, se observa a Neyra acompañándolo hasta el aeropuerto, entre abrazos y gestos de cariño que reflejan lo significativo de la despedida.

Salvador no solo estuvo acompañado por su familia, sino también por amigos cercanos que llegaron a despedirlo. Entre ellos destacó la presencia del hijo de Rebeca Escribens, quien incluso compartió mensajes en redes sociales evidenciando el fuerte vínculo que mantiene con el joven.

Cristian Rivero, pareja actual de Neyra, también estuvo presente en este importante momento, mostrando su respaldo al hijo de la actriz. Además, Salvador había participado recientemente en el taller de montaje de High School Musical, dirigido por Deniss Dibós, una experiencia que reforzó su interés por el arte.

En una entrevista, el propio Salvador resaltó el apoyo incondicional de su madre Gianella Neyra en su decisión de estudiar fuera del país, destacando la libertad que siempre ha tenido para elegir su camino profesional.

"No siento nada de presión... siempre ha sido de 'si te quieres dedicar a esto, con todo te apoyo'", declaró el joven para América TV.

¿Cuántos hijos tiene Gianella Neyra?

Gianella Neyra es madre de dos hijos, siendo Salvador el mayor, fruto de su relación con el actor argentino Segundo Cernadas, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela 'Bésame tonto'. Ambos contrajeron matrimonio en 2004, pero años después, en 2011, decidieron poner fin a su relación.

Tiempo después, la actriz inició una relación con el conductor Cristian Rivero, con quien mantiene una sólida historia de más de una década. Fruto de este vínculo, la pareja tuvo a su segundo hijo en 2015, consolidando así una nueva etapa familiar.

A lo largo de los años, Neyra ha demostrado el fuerte lazo que mantiene con su primogénito, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad. Este cariño quedó reflejado en una emotiva publicación de Año Nuevo, donde recordó con nostalgia su crecimiento.

"Y en un abrir y cerrar de ojos la vida pasa así de rápido. Ayer lo tenía en mis brazos sin dormir... hoy bailamos juntos en la fiesta de Año Nuevo", comentó la actriz.

De esta manera, Gianella Neyra se despide de su hijo Salvador, quien inicia una nueva etapa en Estados Unidos para formarse en teatro musical, apostando por su desarrollo artístico y dando un importante paso en su camino profesional.