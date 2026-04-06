Samuel Suárez cuadra a hija de Melissa Klug por acusar de fraude a 'La Granja VIP': "Vive en su burbuja"

Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug, generó revuelo tras acusar al reality 'La Granja VIP' de fraude por la eliminación de Jesús Barco. Ante sus comentarios, Samuel Suárez, crítico del programa, salió a responder fuerte y claro.

Samuel Suárez responde a Melissa Lobatón

Jesús Barco se convirtió en el tercer eliminado de 'La Granja VIP' apenas una semana después de su ingreso. El futbolista no logró el apoyo del público y fue superado por Diego Chávarri, quien obtuvo el 47% de los votos, y Pati Lorena, generando el descontento de su hijastra.

Melissa Lobatón expresó su molestia en redes sociales, cuestionando la victoria de Chávarri y poniendo en duda la transparencia del programa. Ante esto, Samuel Suárez, panelista del espacio, aclaró que la preferencia del público siempre estuvo del lado de 'El Diablito', dejando en evidencia que ella estaba desconectada de la audiencia.

"En el mundo imaginario de Melissita Lobatón, toda su familia son los favoritos del Perú entero, por eso ningunea el apoyo masivo que tuvo Chávarri. Aquí en las encuestas que hemos soltado estos días, ya estaba cantada la balanza del público hacia Diego", dijo a través de su cuenta Instarándula.

El panelista fue tajante sobre la postura de la joven, señalando que su percepción estaba alejada de la realidad. Según Suárez, la victoria de Diego Chávarri fue justa y respaldada por la audiencia, sin importar la opinión de Melissa Lobatón.

"Que ella viva en su burbuja es otra cosa. Merecida victoria de Chavarri, así les choque. El público lo respaldó, así no nos guste, es la verdad", agregó.

Respuesta de Samuel Suárez.

Melissa Lobatón explota ante eliminación de Jesús Barco

El futbolista Jesús Barco fue eliminado de 'La Granja VIP' tras recibir menos votos que Diego Chávarri y Pati Lorena, lo que generó indignación en la familia de Melissa Klug. En especial, de su hija Melissa Lobatón, quien cuestionó los resultados y puso en tela de juicio la transparencia del reality.

Acusando un supuesto favoritismo y fraude, Melissa Lobatón no dudó en expresar su enojo en redes sociales y ningunear el triunfo de Diego Chávarri.

"En la vida va a conseguir un 48%, ni en Esto Es Guerra y menos ahora pues. No sean payasos, porque si quieren jugar sucio, entonces que todo mundo juegue sucio. Es un total fraude", dijo la hija menor de Melissa Klug.

En conclusión, el periodista Samuel Suárez aclaró su posición frente a las críticas de Melissa Lobatón, defendiendo que la victoria de Diego Chávarri fue justa y resaltando que la opinión del público no coincidía con la de la joven.