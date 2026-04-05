Hija de Melissa Klug explota tras eliminación de Jesús Barco ante Diego Chávarri en 'La Granja VIP': "Esto está más armado"

Jesús Barco se convirtió en el nuevo eliminado de 'La Granja VIP' tras ser superado ampliamente en votos por Diego Chávarri. La salida del futbolista generó la molestia de su su hijastra Melissa Lobatón, quien expresó su incomodidad ante el resultado del público.

Melissa Lobatón Klug se enoja por resultados en 'La Granja VIP'

Este sábado 4 de abril, Jesús Barco se convirtió en el tercer eliminado de 'La Granja VIP Perú' tras recibir la menor cantidad de votos del público, quedando por debajo de Diego Chávarri y Pati Lorena. Su salida del reality se dio apenas una semana después de haberse incorporado como nuevo participante.

En la primera ronda de votaciones, 'El diablito' se llevó la mayor parte del apoyo del público con un 48,3% de los votos. La eliminación de Jesús Barco generó la reacción inmediata de Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, quien no dudó en expresar su frustración en redes sociales.

"Esto está más armado. Dónde están las pruebas de votación, en la vida va a conseguir el 48%", escribió la jovencita junto a emojis de risa y payasos.

Hija menor de Melissa Klug intenta desacreditar y minimizar el voto masivo del público hacia Diego Chávarri.



Sí, ella... que tiene a toda su familia adentro con una larga lista de privilegios 😅#LaGranjaVIP pic.twitter.com/QJxnjsw02p — urraqueando (@perumoment) April 5, 2026

A través de un video en sus historias, la engreída de Melissa Klug volvió a acusar de fraude a 'La Granja VIP' y exigió que mostraran los resultados. Según Melissa Lobatón, Chávarri no tendría muchos seguidores para tener una victoria tan aplastante.

"En la vida va a conseguir un 48%, ni en 'Esto Es Guerra' y menos ahora pues. No sean payasos, porque si quieren jugar sucio, entonces que todo mundo juegue sucio", comentó la joven.

Pese a no contar con el respaldo del público, los conductores resaltaron el lado diferente que mostró Jesús Barco, adaptándose a un espacio poco habitual para él. La conductora Ethel Pozo señaló que se mostró muy racional frente al clan Klug, mientras que Yaco Eskenazi dijo que espera continúe con su carrera futbolística.

Jesús Barco y Paul Michael se enfrentaron en 'La Granja VIP'

Hace unos días, Jesús Barco protagonizó un intenso cruce con Paul Michael, pareja de Pamela López, durante un 'careo' en el que podían sentenciar a otro participante. El futbolista lanzó fuertes calificativos hacia el cantante.

"Voy a ser corto. Por falso, mentiroso, patético y de 'yapa' inseguro. Solamente por eso", comentó Barco.

Paul Michael no se quedó callado y respondió de manera contundente:

"¿Qué puedo decir de una persona infeliz? Ahí te la dejo", dejando claro que no se amedrentaba ante la confrontación.

El momento generó diversas reacciones dentro del reality. Melissa Klug se rió de forma sarcástica, mientras Pamela López bajaba la mirada tratando de contener su reacción.

En conclusión, aunque la hija de Melissa Klug cuestionó los resultados de 'La Granja VIP', en redes sociales varios usuarios criticaron la participación de Jesús Barco, señalando que sus actitudes también favorecían los conflictos a favor del grupo de Samahara Lobatón y Melissa Klug.