¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Melissa Klug volvió a encender la polémica en 'La Granja VIP' al insinuar un presunto vínculo entre Pamela López y Diego Chávarri. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y en redes sociales no tardaron en revivir episodios del pasado e involucrar a Pamela Franco.

Redes reviven confesión de Diego Chávarri sobre Pamela Franco

La polémica surgió luego de que Melissa Klug insinuara en el reality que Pamela López habría tenido un vínculo con Diego Chávarri. La chalaca descartó ofrecer disculpas públicas y aclaró que la información le llegó de Christian Cueva, expareja de la trujillana. No obstante, los involucrados negaron cualquier relación.

Las declaraciones de Melissa Klug generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron la participación de Chávarri en 'El valor de la verdad' en 2020. En ese entonces, el exfutbolista confesó haber salido con Pamela Franco, actual pareja de Cueva.

"Creo que Melissa Klug se equivocó de Pamela. Fue Pamela Franco la que tuvo algo con Diego Chávarri, según 'El valor de la verdad'", comentó un usuario en TikTok.

Durante el programa, Diego Chávarri respondió afirmativamente al ser consultado si se había amanecido con la cantante en una discoteca. Según su versión, el acercamiento se dio cuando ella aún no estaba con Christian Domínguez y fue iniciado por ella.

"Recuerdo que ella me llamó como a las 10, me preguntó qué iba a hacer, le dije voy a 'Aura'... Yo la vi, estaba con una amiga y dos chicos. La saludé y me fui con mi grupo... Pasan 5 minutos, me llama a preguntarme dónde estaba, yo le dije 'estoy en grupo con unos amigos' y ella me dice 'ahí voy'... Se pasó al grupo en el que estábamos nosotros, nos quedamos tomando, todo tranquilo", relató, aunque su acompañante Fabio Agostini puso en duda esa versión.

Pamela López tomará acciones legales

Pamela López rechazó tajantemente las afirmaciones y dejó en claro que no permitirá que se cuestione su reputación sin pruebas. Ante lo ocurrido en el reality, advirtió que tomará medidas legales contra Melissa Klug.

"Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre, entonces ya sé cómo proceder legalmente. Ya las disculpas no vienen al caso. Van a tener que mostrar las pruebas correspondientes", sostuvo.

Por su parte, Melissa Klug se defendió y responsabilizó a Christian Cueva, asegurando que solo replicó una información que le fue dada.

"Yo solo he comentado lo que me contaron. A mí me contó el padre de sus hijos, algo debe saber. Yo no lo estoy afirmando. Yo no tengo las pruebas. Me lo contaron", señaló.

Finalmente, López reafirmó su postura y reiteró que llevará el caso por la vía legal.

"A mí me toca actuar legalmente, tengo todo para hacerlo y yo me reafirmo que no conozco a nadie y estoy contenta de haber conocido a Diego", concluyó.

En conclusión, las confesiones pasadas de Diego Chávarri han vuelto al centro de la polémica. Mientras las tensiones en 'La Granja VIP' continúan, los usuarios dejan en evidencia que no olvidan los fuertes episodios de la farándula peruana.