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¡Magaly se salva de la cárcel! PJ rechaza solicitud de la defensa legal de Jefferson Farfán

A pesar de que Jefferson Farfán solicitó prisión para Magaly Medina por no pagar la indemnización y el servicio comunitario, el Poder Judicial lo declaró infundado.

Magaly se salva de la cárcel tras rechazo solicitud de Jefferson Farfán
Magaly se salva de la cárcel tras rechazo solicitud de Jefferson Farfán (Composición Karibeña)
04/04/2026

Magaly Medina fue condenada por haber expuesto imágenes del departamento del exfutbolista Jefferson Farfán en 2019, donde captaron a Yahaira Plasencia. Ahora, la 'Foquita' trató de enviarla a prisión nuevamente porque no cumplía el pago de indemnización y porque tampoco terminó su servicio comunitario. 

Magaly no regresará a prisión

Defensa legal de Jefferson Farfán pedía que sea revocada la pena de servicio comunitario impuesta para Magaly Medina tras ganarle juicio en 2024. En el mes de octubre de 2025, la 'Foquita' pedía que la periodista vuelve a prisión porque no incumplir con el pago de la reparación civil y el servicio comunitario. 

Ahora, el Poder Judicial ha declarado infundado la petición del pelotero contra la 'urraca'. Es así como señaló que el pago de reparación civil no forma parte de las reglas de conducta. Así mismo, afirmó que la periodista sí podría ir a prisión si no cumple con el servicio comunitario, pero Medina lo retomó el pasado 7 de febrero. 

"En ese sentido, la revocatoria no conviene hasta determinarse su incumplimiento (del pago de días multa y las jornadas de servicio comunitario)", señaló el falló del Poder Judicial.

Así mismo, la periodista sí recibió un ultimátum donde se solicita el pago de la reparación civil en una sola armada hacia el novio de Xiomy Kanashiro. Como se recuerda, Magaly Medina estuvo en prisión por ocho meses por difamación agravada contra Paolo Guerrero, amigo de Farfán. 

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¿Qué juicio le ganó Jefferson Farfán?

La demanda se originó en 2019 tras la difusión de imágenes grabadas con un dron que mostraban el interior del departamento del futbolista en Miraflores, vulnerando su privacidad. Es así como Magaly y el productor de su programa Patrick Llamo fueron sentenciados tras perder juicio. 

El Poder Judicial le ordenó pagar una reparación civil de 500 mil soles a favor de Jefferson Farfán, pero tras una apelación de la defensa de Magaly se redujo a 300 mil soles. Recientemente, se le ha exigido cancelar el monto en una sola armada, rechazando su pedido de fraccionamiento. Además de la multa, debe cumplir con 138 jornadas de servicio comunitario.

De esta manera, Magaly Medina no regresará a la cárcel por el momento mientras cumpla con el pago de la indemnización a Jefferson Farfán y cumplir sus horas de servicio comunitario tras perder juicio de manera definitiva en el 2024. Por el momento, la periodista está realizando las horas que le corresponder. 

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