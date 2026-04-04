Milenka Nolasco se muestra decepcionada tras denuncia contra Diealis: "Creí que estaba cambiando"

Milenka Nolasco se pronunció luego de la fuerte denuncia contra el streamer Diealis por presunta agresión contra su expareja Verónika Rojas. La influencer, quien es cercana al creador de contenido, dejó clara su postura y sorprendió con sus declaraciones.

Milenka Nolasco lanza comunicado sobre caso de Diealis

La influencer Milenka Nolasco decidió hablar luego de la fuerte denuncia contra el streamer Diealis, acusado por su expareja de agresión. La joven, que es cercana a él, dejó en claro su postura y sorprendió a muchos con sus palabras.

A través de sus redes sociales, Milenka publicó un comunicado donde marcó distancia y rechazó todo tipo de violencia. Su mensaje fue directo y sin rodeos.

"Quiero aclarar algo sobre un tema que no me compete directamente. Si bien Diealis ha sido mi mejor amigo y le tengo mucho cariño, eso no significa que voy a justificar ni apoyar ningún tipo de agresión", señaló.

Con estas palabras, dejó claro que la amistad no está por encima de lo correcto. La influencer también contó cómo se enteró de la situación. Según explicó, no sabía nada hasta que la denuncia se hizo pública, lo que la dejó muy afectada. Sus palabras reflejan la sorpresa que se llevó al conocer el caso, sobre todo por la confianza que tenía en él.

"Me enteré de lo sucedido recién ayer y para mí fue muy triste y decepcionante, porque creí que él estaba cambiando y madurando", expresó.

Aclara lo que pasó esa noche

Milenka explicó que estuvo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, pero aseguró que no vio ninguna agresión en ese momento. También contó que la última vez que vio a Diealis y a la denunciante, ambos parecían tranquilos. Sin embargo, todo cambió cuando se difundió el testimonio.

"La última vez que los vi juntos, ambos estaban bien y disfrutando. Yo pensé que él estaba afectado por su ruptura, por eso le mostré mi apoyo públicamente. También me comuniqué con Vero en su momento para brindarle mi apoyo", relató. "Después de eso, no supe más hasta que vi el comunicado de Vero. Apenas me enteré, me comuniqué con ella para expresarle mi apoyo", agregó.

Se solidariza con la víctima y pide que se haga justicia

La influencer también tuvo palabras para la joven que hizo la denuncia, dejando en claro que está de su lado. Su mensaje fue clave, ya que muchos esperaban ver de qué lado se iba a poner.

"Lo poco que la conozco, sé que es una persona de buen corazón y que, como cualquier mujer, no merece pasar por una situación así", sostuvo.

En la parte final de su comunicado, Milenka fue clara al decir qué espera que pase con este caso. No dudó en pedir que todo se investigue y que haya consecuencias.

"Espero que la persona responsable asuma su responsabilidad, busque ayuda profesional y que las autoridades correspondientes actúen como corresponde", sentenció.

La denuncia contra Diealis ha causado gran impacto en redes sociales. El caso se hizo público luego del testimonio de la joven, quien contó el difícil momento que vivió. Expresó que fue incondicional durante la relación y no entiende por qué la agredió.

En conclusión, Milenka Nolasco decidió pronunciarse y marcar distancia, dejando claro que no respaldará ningún tipo de violencia pese a su cercanía con Diealis. La influencer se solidarizó con la denunciante y pidió que el caso se investigue a fondo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y mantiene la atención del público en lo que determinen las autoridades.