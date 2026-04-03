Ministerio de la Mujer interviene de oficio tras denuncia contra Diealis por presunta agresión

El caso de presunta agresión contra la influencer Verónica Rojas ha escalado y ya no se limita al ámbito policial. El Ministerio de la Mujer anunció su intervención de oficio tras la denuncia contra el streamer Diego Aliaga Huamán, "Diealis", lo que intensificó la atención pública y las diligencias.

Ministerio interviene tras denuncia por presunta agresión

La denuncia cobró notoriedad luego de difundirse en el programa Magaly TV: La Firme, donde se expuso un presunto episodio de violencia ocurrido el pasado 15 de marzo en el distrito de Barranco. Según la versión de la víctima, la agresión se produjo en medio de una discusión de pareja dentro de un vehículo, donde habría sido atacada físicamente.

De acuerdo con la denuncia policial y el testimonio de la joven, el streamer la habría sujetado del cuello, intentado asfixiarla, además de golpearla y empujarla contra la puerta del auto. La situación se tornó crítica hasta que Rojas logró escapar tras un descuido del agresor y pedir ayuda a su padre, quien acudió en su auxilio junto a personal de seguridad.

El caso generó conmoción en la opinión pública y motivó una investigación fiscal por tentativa de feminicidio. En ese contexto, el Ministerio de la Mujer confirmó que, a través del programa Warmi Ñan, brinda acompañamiento a la denunciante y exige a la Policía y al Poder Judicial garantizar las medidas de protección.

Asimismo, la entidad recordó que sus servicios de atención a mujeres en situación de violencia funcionan de manera permanente, incluso durante feriados, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las víctimas.

#Surco | El MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, actúa de oficio en el caso de una mujer víctima de violencia física y psicológica por parte de un streamer, quien es su expareja.

Ante la @PoliciaPeru, hemos solicitado que se realicen las diligencias preliminares y que... pic.twitter.com/wH6IWpZ9V4 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 2, 2026

Testimonio de la víctima y respuesta del streamer

Durante su aparición en televisión, Verónica Rojas relató entre lágrimas los hechos y expresó su sorpresa ante la conducta del streamer, asegurando que nunca había presenciado una actitud similar durante su relación.

"Vi esa faceta de Diego que yo no me lo esperaba. Nunca me había pegado. Es que nunca. Ni siquiera me había gritado", sostuvo.

La influencer también denunció presuntas presiones tras el incidente. Según su testimonio, personas cercanas al streamer le ofrecieron dinero —primero 10 mil y luego 30 mil dólares— para retirar la denuncia y minimizar lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que rechazó las propuestas y continuará con el proceso judicial.

Por su parte, Diego Aliaga se pronunció públicamente y reconoció que no recuerda lo sucedido debido a que se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, admitió problemas con el consumo de alcohol y ofreció disculpas a la familia de la víctima.

"No me acuerdo de nada, eso igual no es justificación", declaró en un mensaje dirigido a los familiares de Rojas. Además, aseguró que no actuaría de esa manera en condiciones normales y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

El caso que involucra a Verónica Rojas y Diego Aliaga Huamán continúa en desarrollo y genera fuerte reacción en redes e instituciones. La intervención del Ministerio de la Mujer marca un paso clave, mientras las autoridades avanzan para determinar responsabilidades.