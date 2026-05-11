Brando Gallesi sorprende al pedir ayuda económica tras quedarse sin ahorros: "Cada sol cuenta"

Brando Gallesi, recordado exactor de producciones de América Televisión, impactó a sus fans al contar que actualmente atraviesa un difícil momento económico. El joven actor explicó que, pese a que en el pasado llegó a ganar fuertes sumas de dinero, hoy su realidad es distinta. Por ello, decidió pedir apoyo económico a sus seguidores.

Brando Gallesi pide dinero a fans tras quedarse sin ahorros

Brando Gallesi, recordado por su participación en producciones de América Televisión como "Maricucha", "El regreso de Lucas" y "Dos hermanas", sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un difícil momento económico. El joven actor contó en TikTok que se quedó sin ahorros y decidió pedir apoyo a su comunidad.

El artista, de 23 años, explicó que muchas personas creen que por haber trabajado en televisión o tener seguidores en redes sociales, la situación económica siempre es buena. Sin embargo, aseguró que su realidad actual es distinta.

Brando Gallesi abrió su corazón y recordó que, a los 19 años, llegó a ganar entre S/20.000 y S/30.000 al mes gracias a trabajos con marcas y redes sociales. Ese dinero, según dijo, le permitió ayudar a su familia durante una etapa complicada.

"Gané mucho dinero, ayudé a mi familia, pudimos subsistir (en pandemia). A mi corta edad, fui de los pocos que estaba ganando mucho dinero (...) pero en realidad no estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera", comentó.

Con estas palabras, el actor reconoció que no supo manejar bien sus ingresos. También explicó que venir de una familia humilde hizo que no tuviera herramientas para administrar grandes cantidades de dinero a tan corta edad.

#dinero #negocios #arte #amor ♬ sonido original - Brando Gallesi @_brandogallesi ¡PARTE 2 DE MI HISTORIA!😳 Ojalá puedan escuchar todo el video, ya que muchos querían saber qué pasó con el dinero que gané y demás detalles sobre mi historia, y por eso grabé esto encantado de la vida para compartir más sobre lo que he vivido y conocido empíricamente. Sigamos expandiendo experiencias y amor a través de nuestras historias, y así cambiaremos vidas y perspectivas por un bien mayor. Dios los bendiga a todos!🙏🏼❤️‍🔥 #brandogallesi

El joven actor contó que, después de trabajar en televisión y redes sociales, decidió apostar por proyectos ligados al arte y la cultura. Sin embargo, en el 2023 sintió la necesidad de hacer una pausa para reencontrarse consigo mismo.

Durante ese tiempo, tuvo que usar sus ahorros para cubrir sus gastos. Por eso, ahora atraviesa una situación complicada y decidió aceptar el apoyo de quienes quieran ayudarlo. Tras contar su historia, algunos seguidores le pidieron su cuenta bancaria o un QR para poder apoyarlo. Brando aceptó con humildad y explicó que era la primera vez que hacía algo así.

#comunidad #apoyo #peru ♬ sonido original - Brando Gallesi @_brandogallesi ¡A ustedes no quiero venderleeees!😔🫂 Honestamente ya he tenido negocios enfocados en la venta al público directamente, hasta que conocí y entendí la venta empresarial, y siendo alguien empático y consciente de la situación del pueblo peruano, me parecía incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo (y lo sé porque lo vivo en carne propia). Así que les agradezco desde ya por todo el apoyo, si es que desean apoyarme claramente ya que no es ninguna obligación, pero igualmente esto muy agradecido por todo el amor que hemos estado recibiendo estas semanas de parte de ustedes! SON LA MEJOR COMUNIDAD DEL 🌎 #RevoluciónDivina

"Si me quieren apoyar, está bien, todo será bien recibido; les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad. Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta, para darnos de comer para mí y para mi gorda (su perrita)", manifestó con gratitud.

Agradece a su comunidad

Brando también dejó claro que entiende la difícil situación económica que viven muchos peruanos. Por eso, aseguró que nadie está obligado a apoyarlo y que cualquier ayuda será recibida con agradecimiento.

"Honestamente, ya he tenido negocios enfocados en la venta al público directamente, hasta que conocí y entendí la venta empresarial, y siendo alguien empático y consciente de la situación del pueblo peruano, me parecía incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo", expresó.

Finalmente, el actor agradeció el cariño de sus seguidores en este momento complicado. Brando destacó que el apoyo emocional de su comunidad también ha sido importante para enfrentar esta etapa.

"Son la mejor comunidad del mundo", manifestó, mostrando su lado más vulnerable y recordando que detrás de la fama también pueden existir momentos difíciles.

En conclusión, Brando Gallesi sorprendió al revelar que atraviesa un difícil momento económico y que se quedó sin ahorros tras años de trabajo en televisión y redes sociales. El actor reconoció que no supo administrar bien el dinero que ganó siendo joven y ahora pidió apoyo a sus seguidores con humildad. Su caso deja ver que, detrás de la fama, también pueden existir etapas complicadas y de mucha vulnerabilidad.