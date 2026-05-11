Susy Díaz revela crisis económica tras apoyar a su hija Flor y familia: "Estoy comiendo arroz con huevo"

La situación económica de Susy Díaz volvió a generar conversación luego de que revelara que atraviesa un complicado panorama financiero por las responsabilidades familiares que aún asume. La excongresista confesó que las deudas y compromisos económicos han afectado seriamente sus finanzas.

Susy Díaz revela complicada situación económica tras millonarios gastos

Durante una reciente entrevista, Susy Díaz habló abiertamente sobre los problemas económicos que enfrenta luego de pagar la reparación civil de 200 mil soles relacionada con los procesos judiciales vinculados al caso Vladimiro Montesinos.

La exvedette explicó que, tras cumplir con ese importante pago, sus finanzas quedaron muy golpeadas y tuvo que ajustar su estilo de vida para poder salir adelante. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores debido a la sinceridad con la que expuso su realidad actual.

"Me dejaron calata, aguja, pero pagué", expresó la exparlamentaria, dejando en evidencia el impacto económico que tuvo este proceso en su patrimonio.

Susy Díaz también llamó la atención al contar que actualmente incluso ha reducido gastos cotidianos para poder cumplir con sus responsabilidades económicas.

"Estoy comiendo arroz con huevo", comentó entre bromas, aunque dejando claro que atraviesa un momento complicado.

Sin embargo, la situación financiera de la figura televisiva no solo estaría relacionada con el pago de la reparación civil. La madre de Flor Polo reveló que también asumió una fuerte carga familiar tras la muerte de sus dos hermanos durante la pandemia del COVID-19.

Según explicó, varios de sus sobrinos quedaron en una situación vulnerable, por lo que decidió ayudarlos económicamente como si fueran sus propios hijos.

"Mis dos hermanos murieron de Covid, entonces tengo unos sobrinos que son como mis hijos", relató Susy Díaz.

La exvedette contó que actualmente asume diversos gastos familiares, como estudios universitarios y apoyo económico constante para algunos sobrinos. Incluso reveló que uno de ellos terminó Derecho, pero aún no puede obtener su título profesional por problemas económicos.

"Tengo mucha responsabilidad, mucha carga familiar", sostuvo la artista peruana al explicar la presión financiera que enfrenta actualmente.

Susy Díaz seguirá ayudando a Flor Polo y a sus nietos

Pese a las dificultades económicas que atraviesa, Susy Díaz aseguró que continuará respaldando a su hija Flor Polo y también a sus nietos. Sin embargo, aclaró que ya no piensa asumir responsabilidades relacionadas con las deudas personales de Florcita.

La excongresista explicó que, aunque seguirá brindándoles apoyo en temas importantes como la vivienda y estabilidad familiar, considera que su hija debe hacerse cargo de sus obligaciones financieras trabajando y organizando mejor sus gastos.

"Ella confía mucho en la gente, le aconsejé pensar más con la cabeza que con el corazón", comentó Susy durante la entrevista.

Asimismo, reveló que en el pasado incluso tomó decisiones drásticas para ayudar económicamente a Flor Polo. Entre ellas, mencionó la venta de un departamento con la finalidad de cubrir una fuerte deuda.

"Le brindaré apoyo en temas de vivienda para ella y mis nietos, pero que sus deudas las pague trabajando. Vendió el departamento para cubrir una deuda considerable", señaló.

Las declaraciones de Susy Díaz reflejan el difícil momento personal y financiero que atraviesa, mientras continúa siendo una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana. A pesar de ello, dejó en claro que seguirá priorizando el bienestar de su familia y especialmente de sus nietos.