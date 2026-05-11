Pamela López habría ignorado consejo de psicóloga sobre Paul Michael: "¿Por qué lo voy a hacer?"

La relación entre Pamela López y Paul Michael sigue dando que hablar dentro de "La Granja VIP". Esta vez, la polémica creció luego de que Gabriela Herrera revelara que una psicóloga del reality le habría recomendado a Pamela terminar su relación con el cantante, tras las fuertes peleas que han protagonizado en el programa.

Pamela López habría rechazado consejo de psicóloga sobre Paul

Gabriela Herrera reveló que una psicóloga de "La Granja VIP" le habría recomendado a Pamela López terminar su relación con Paul Michael. Según contó Gabriela durante una conversación con Mónica Torres, la especialista habría hablado con Pamela después de una discusión muy intensa con Paul. Sin embargo, la participante no habría querido seguir esa recomendación.

"Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió diecisiete hectáreas. Ella dijo que no. O sea, me dijo que no lo iba a hacer y después me dijo: 'No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que Dios quiere'. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren", narró Gabriela.

La bailarina también aseguró que intentó aconsejar a Pamela, pues considera que lo ocurrido en la última pelea fue demasiado fuerte. Según dijo, nunca la había visto tan afectada dentro del reality.

"Yo te doy un punto de vista desde afuera y te digo una cosa: lo que se vio ayer ya fue bastante. Te hablo en serio. A todo lo anterior, fue demasiado. Nunca te había visto así. Y si eso es lo que tú quieres en tu vida...", expresó.

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Gabriela Herrera fue directa al decir que las discusiones entre Pamela y Paul ya están afectando a todos en la casa. Según explicó, cada pelea termina cargando emocionalmente al equipo.

"Justamente ayer hablé con Paul y con Pamela. Les digo: 'O sea, ustedes discuten, pero qué bueno sería si su discusión fuera de ustedes dos'. Lamentablemente, eso carga a los que están a su alrededor. Ese día que fue su pelea, nos cargó a Celine y a mí de gratis. Y así, si discuten en el cuarto, carga a todos los que están ahí adentro. Y así sucesivamente", señaló Gabriela.

La bailarina consideró que ambos deberían tomar una decisión clara sobre su relación para no seguir involucrando a los demás. Además, aseguró que la situación ya se volvió repetitiva y desgastante para el grupo.

"Entonces les digo: 'Ustedes tienen que tomar una decisión de sus cosas, porque ya de verdad ese tipo de situaciones que se pelean, se amistan, se pelean... ya cansa y agota al equipo también. Cada uno tiene sus problemas y eso es un problema de gratis extra para nosotros'", sostuvo.

La fuerte pelea de amanecida entre Pamela y Paul

La tensión entre Pamela y Paul se desató luego de que el cantante la acusara de haber tenido un acercamiento con Diego Chávarri en el baño de peones. La situación generó gritos, llanto y la intervención de otros participantes. Pamela negó todo y respondió bastante alterada.

La discusión subió más de tono cuando Paul Michael insinuó que Pamela habría tenido otro vínculo al inicio de su relación. Ella reaccionó indignada y le pidió que no se metiera en su vida privada.

"Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Yo trabajo, sé respetar mi cuerpo, vida y alma", señaló Pamela. Diego entró y le dijo a Paul: "Si no le crees a ella, créeme a mí, por favor". Luego Pamela expresó: "Basta con tu obsesión con Diego. ¡Deja de faltarme el respeto!". Celine Aguirre intervino: "Está con crisis de nervios, Paul, sal, te lo ruego". "¡Que se vaya del reality!", gritó Pamela.

Por ahora, Pamela López y Paul Michael siguen juntos dentro del reality. Sin embargo, sus constantes peleas continúan generando incomodidad entre sus compañeros y fuertes comentarios en redes sociales.

En conclusión, Gabriela Herrera reveló que una psicóloga de "La Granja VIP" le habría recomendado a Pamela López terminar su relación con Paul Michael tras sus fuertes discusiones. Además, la bailarina aseguró que las peleas de la pareja ya están afectando emocionalmente a sus compañeros y generando cansancio dentro del equipo.