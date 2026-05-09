Pamela López y Paul Michael se reconcilian otra vez tras fuerte pelea ¡Le canta a la 'KittyPam'!

Por medio de las redes se viralizó la pelea que tenía Pamela López con Paul Michael en medio de la madrugada del sábado 9 de mayo, donde se descontroló a tal punto que intervinieron sus compañeros del reality.

Pamela López y Paul Michael se reconciliaron

Después de varias horas de una intensa pelea donde Pamela López afirmaba estar cansada de los celos de Paul Michael, ambos parecen haber solucionado sus problemas. Es así como el joven cantante reapareció llevando el desayuno a su pareja en el cuarto de peones donde comieron lejos del resto de los participantes.

Así mismo, ambos parecían compartir los alimentos de manera muy amable dándose un beso y muestras de cariño. Al terminar, ambos se recostaron juntos en su cama donde siguieron conversando agarrados de la mano de otros temas, lejos del problema que tuvieron.

Luego, Paul Michael empieza a cantar una canción que podría estar dedicándole a Pamela López, mientras ella está a su lado escuchando. Sin duda, mostrándose tranquilos en comparación a la situación problemático que tuvieron horas antes donde varios participantes intervinieron.

¿Pamela López le fue infiel a Paul Michael?

En la madrugada del sábado 9 de mayo en el programa, Pamela López desbordó en gritos y llanto luego de la escena de celos de Paul Michael mientras descansaban en la zona de peones. Es así como sus compañeros intervinieron y los separaron, pero volvieron a pelear tras encontrarse afuera. Durante la conversación, el joven salsero señala que no confía en López por una acción que hizo al inicio de su relación.

"No confío en ti", expresa Paul Michael. Entonces, Pamela explota diciendo: "No confías en mí, eres tan sin vergüenza de decirme de esta manera ¿Qué te hago? ¿Qué me ves haciendo? que a ti te hayan puesto los cuernos en el pasado", y él agrega: "Tú me lo has puesto"

Según reveló, la ex de Christian Cueva le habría sido infiel y que habría visto conversaciones de ella con otra persona. Ante esto, la influencer conocida como 'KittyPam' afirma que en aquel momento recién se estaban conociendo y estaba aún soltera, que tenía todo el derecho.

"Yo no te he puesto nada, deja de decir tanta mentira. ¿Qué conversaciones me has encontrado? Tú ni existías en mi vida. Ni siquiera me iba a quedar contigo, recién empezábamos una relación. Yo era soltera y tengo todo el derecho", expresó.

De esta manera, Paul Michael y Pamela López protagonizaron nuevamente una pelea en la 'Granja VIP', pero a las pocas horas se lucían nuevamente juntos reconciliados sin ningún problema compartiendo y dándose muestras de cariño.