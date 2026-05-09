Paul Michael acusa de infiel a Pamela López: "No confío en ti, me pusiste los cuernos"

Las peleas en 'La Granja VIP' no tienen cuando acabar, en esta ocasión los protagonistas de una intensa discusión fueron Pamela López y Paul Michael. La pareja venía pasando por momentos muy tensos y ahora, el cantante no dudó en acusarla de infiel por unas supuestas conversaciones.

¿Pamela López le fue infiel a Paul Michael?

En la madrugada del sábado 9 de mayo en el programa, Pamela López desbordó en gritos y llanto luego de la escena de celos de Paul Michael mientras descansaban en la zona de peones. Es así como sus compañeros intervinieron y los separaron, pero volvieron a pelear tras encontrarse afuera. Durante la conversación, el joven salsero señala que no confía en López por una acción que hizo al inicio de su relación.

"No confío en ti", expresa Paul Michael. Entonces, Pamela explota diciendo: "No confías en mí, eres tan sin vergüenza de decirme de esta manera ¿Qué te hago? ¿Qué me ves haciendo? que a ti te hayan puesto los cuernos en el pasado", y él agrega: "Tú me lo has puesto"

Según reveló, la ex de Christian Cueva le habría sido infiel y que habría visto conversaciones de ella con otra persona. Ante esto, la influencer conocida como 'KittyPam' afirma que en aquel momento recién se estaban conociendo y estaba aún soltera, que tenía todo el derecho.

"Yo no te he puesto nada, deja de decir tanta mentira. ¿Qué conversaciones me has encontrado? Tú ni existías en mi vida. Ni siquiera me iba a quedar contigo, recién empezábamos una relación. Yo era soltera y tengo todo el derecho", expresó entre gritos López.

Paul Michael acusa a Pamela López de ser infiel hace meses atrás y por eso no confía en ella pic.twitter.com/yp9xk6n0PB — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 9, 2026

¡Se vuelven a amistar!

Tras transcurridas las horas, Pamela López y Paul Michael volvieron a amistarse después de conversar de manera más tranquila en el cuarto de los peones. Ambos terminaron quebrándose y se abrazaron al final de la conversación, después de casi toda la madrugada estar peleando con la intervención de varios de sus compañeros del reality de convivencia.

Esta situación llena de problemas y tensa ha sorprendido nuevamente a los seguidores del programa de TV, que siguen cuestionando la relación de la pareja que día a día se vuelve más complicada exponiendo sus problemas. Incluso, el comunicador Samuel Suárez señala que no sería una situación normal y necesitarían ayuda de un psiquiatra urgente.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael han evidenciado que no llevan una relación tranquila. Ahora, el cantante de salsa ha revelado que no confía en ella porque le habría sido infiel al inicio de su relación cuando encontró conversaciones de ella con alguien más.