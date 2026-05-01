Samahara Lobatón tuvo que irse de 'La Granja VIP' por un problema de salud ¿Qué le pasó?

En el reality 'La Granja VIP', los participantes tienen prohibido salir de aquel lugar durante tres meses, a menos que sea por algo de fuerza mayor como por temas de salud. Es así como Samahara Lobatón apareció en la mañana del programa después de haber pasado la noche afuera siendo atendida.

¿Qué pasó con Samahara Lobatón?

Durante la mañana del viernes 1 de mayo, Samahara Lobatón reapareció en la transmisión en vivo del reality de convivencia. La razón de su ausencia fue por un tema de salud que la venía aquejando durante todo el día y contó a sus compañeros del programa lo que había sucedido.

"Tenía mucho dolor ayer en la noche, en la fiesta no quería tomar porque me dolía horrible el estómago, comí plátano en la noche y me ardía, con los fideos igual, cuando terminamos de bailar me seguía ardiendo con más dolor, reventó y me dolía horrible", declaró.

En otro momento, la joven influencer cuenta que solo la trataron sus síntomas, pero sospechan de una gastritis. Por el momento, debe tener ciertos cuidados en su alimentación hasta que pueda recuperarse y no ser medicada nuevamente.

"Han tratado mis síntomas, pero probablemente tenga gastritis y durante una semana tengo que comer dieta blanda, me sacaron, me pusieron vía. Mientras no tenga fiebre, estoy bien, fue horrible pensé que se me había levantado algo adentro"

Los conflictos de la influencer en el reality

La hija de Melissa Klug ha estado en medio de la polémica dentro de 'La Granja VIP' formando parte del equipo de 'las víboras' junto a Shirley Arica, Paty Lorena, Renato Jr. y Pablo Heredia. Este equipo tiene una tensa situación con el equipo de 'los reales' que lo conforma el resto de los participantes.

En más de una ocasión, Samahara Lobatón ha tenido confrontaciones con Pamela López y Gabriela Herrera, que incluso la han llevado a tener sanciones. Ahora, la joven se encuentra delicada de salud y por el momento, viene siendo atendida por sus compañeros de su equipo para que pueda recuperarse lo más pronto posible.

De esta manera, la influencer Samahara Lobatón se encuentra delicada de salud por aparente gastritis y ya fue atendida por el equipo médica durante la noche después de la competencia de baile. Ahora, la hija de Melissa Klug tiene que guardar reposo y tener una alimentación blanda para que no vaya a complicarse su salud en los próximos días.