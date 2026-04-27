Ximena Hoyos aclara su vínculo con Mario Irivarren tras nuevo viaje juntos: "La gente se confunde"

Ximena Hoyos salió al frente para aclarar de una vez por todas su vínculo con Mario Irivarren, luego de que ambos fueran vistos viajando juntos otra vez. La influencer aseguró que solo son amigos y que la gente está interpretando mal las cosas.

Ximena Hoyos sobre Mario Irivarren tras nuevo viaje juntos

Ximena Hoyos decidió ponerle freno a los rumores que la vinculan con Mario Irivarren, luego de que ambos fueran vistos viajando juntos otra vez. La influencer aseguró que no hay romance y que todo se trata de una amistad de años.

La polémica creció cuando fueron captados en el norte del país, específicamente en Los Órganos, Piura. Esto hizo que muchos comiencen a especular sobre un posible affaire, sobre todo porque no es la primera vez que se les ve compartiendo viajes. Sin embargo, Ximena no se quedó callada y explicó lo que realmente pasa entre ellos.

"(Pero ahora te has visto expuesta porque has salido con Mario Irivarren y muchos se preguntan qué pasó ahí...) Sí, lo he visto. Pero la verdad es que somos amigos desde hace años. Lo que pasa es que no subimos historias, basta que subamos algo y la gente empieza a crear cosas", dijo.

La influencer explicó que este tipo de viajes no son nuevos. Antes ya habían ido juntos a Paracas y ahora repitieron plan, pero con más atención mediática encima. En esta última escapada, ambos compartieron fotos del paisaje y del lugar donde se quedaron.

Mario Irivarren, Ximena Hoyos y Raúl Arbulú se fueron de viaje juntos. (Instagram)

Además, viajaron con un amigo en común, lo que también confirma que no se trató de un viaje en pareja. A pesar de eso, los comentarios no tardaron en aparecer. En redes sociales, muchos usuarios empezaron a sacar conclusiones y a hablar de una posible relación.

"No estoy acostumbrada a eso"

Además, dejó en claro que su paso por la televisión fue distinto al de otros chicos reality, ya que siempre mantuvo su vida privada fuera de escándalos. Con esto, marcó distancia de la exposición mediática que suele rodear a este tipo de figuras.

"(Ximena, te alejaste completamente del reality. ¿A qué se debió ese cambio en tu vida?) Bueno, no considero que haya sido del mundo del reality... para mí fue una experiencia televisiva. Hice muchos amigos ahí hasta el día de hoy. Ahora trabajo en mis redes sociales, valoro mucho mi vida privada", señaló.

Ximena también confesó que este tipo de exposición le genera incomodidad, ya que no está acostumbrada a la presión mediática. Incluso reconoció que hoy en día el nivel de exposición es mucho mayor que antes.

"(En la TV estabas más expuesta) Sí, pero en mi época no había redes sociales, con las justas el Facebook y era privado", comentó. "(Es que Mario se ha vuelto mediático) Sí, pues, a veces olvido lo famoso que es mi amigo. Eso pasó cuando fuimos a Paracas y le pregunté si nos estaban siguiendo y me dijo que sí, y a mí me entró la ansiedad, porque no estoy acostumbrada a eso", contó a Trome.

Sobre la polémica que rodea a Mario tras su viaje a Argentina, Ximena prefirió no opinar y mantenerse al margen. Dejó claro que respeta su espacio y no quiere involucrarse en temas personales.

"(¿Te afecta, como amiga, el 'hate' que recibe?) Mario sabe que me burlo de sus tragedias y él de las mías, pero nadie tiene que cargar con los problemas de nadie. (¿Fuiste solidaria con él por lo del yate?) Prefiero no hablar de eso. Son temas personales, pero siempre deseo lo mejor para él", comentó.

En conclusión, Ximena Hoyos aclaró que no existe ningún romance con Mario Irivarren y que su vínculo es solo de amistad. A pesar de los rumores y la exposición mediática, la influencer dejó claro que prefiere mantener su vida privada al margen. Sin embargo, cada aparición juntos seguirá dando de qué hablar entre sus seguidores.