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¿En saliditas?

Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos: "No tenemos nada que ocultar"

En el programa 'Amor y Fuego', Mario Irivarren fue captado en Paracas junto a Ximena Hoyos, quien sale a responder sobre el tipo de relación que tienen.

Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos
Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos (Composición Karibeña)
30/03/2026

Hace dos semanas aproximadamente, Mario Irivarren volvió a estar soltero luego de que Onelia Molina le terminara, a causa del ampay en Argentina donde el chico reality le fue infiel. Es así como ahora, él fue captado al lado de Ximena Hoyos en un corto viaje a Paracas

Mario Irivarren junto a Ximena Hoyos

El programa 'Amor y Fuego' reveló imágenes de la salida de Mario Irivarren a Paracas, donde los reporteros notaron que la exchica reality y actriz Ximena Hoyos se encontraba sentada como copiloto en el auto de la 'calavera coqueta'. 

Aunque el ex de Onelia Molina no quiso dar declaraciones a la prensa y guardo absoluto silencio, Ximena Hoyos sí decidió responder de manera muy amable. La joven comentó que fueron en plan de amigos acompañados con un amigo más en su grupo y que no se ocultan porque solo tienen una amistad.

"Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: 'Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl. No veo nada de malo y también obviamente pensé: 'A Mario lo siguen pero hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar", expresó

¿En saliditas?

En otro momento, Ximena Hoyos es consultada sobre el tipo de relación que tienen y si podría darse el caso de un romance con Mario. Ante esto, la joven deja en claro que jamás se daría algo entre ellos. 

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"¿Mario y yo? Imposible, imposible, no", comentó.

Así mismo, también comentó sobre el reciente ampay de su amigo y reveló que sí ha conversado con él sobre sus acciones, pero que no lo hará público afirmando que cada uno tiene errores que aprender para mejor, haciendo referencia a la infidelidad de Irivarren hacia su entonces pareja Onelia Molina.

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"Uno tiene que aprender se sus errores y ya está. Yo no voy a contar qué hablo con Mario, no voy a contar qué hablo con nadie. Lo que pienso me lo guardo y ya", agregó. 

De esta manera, por más que Ximena Hoyos fue vista al lado de Mario Irivarren el último fin de semana en Paracas, deja en claro que no tiene intenciones de tener una relación amorosa con él, ya que son amigos desde hace mucho tiempo y prefiere mantenerlo así. Además, señaló que sí conversó con la 'calavera coqueta' por sus errores en Argentina

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