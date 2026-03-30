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¡Desgarrador!

Alfredo Benavides dedica conmovedora despedida a Manolo Rojas: "Pensé que tú cargarías mi cajón"

Por medio de sus redes, Alfredo Benavides compartió un desgarrador mensaje de despedida a su amigo Manolo Rojas, que falleció hace unos días.

Alfredo Benavides dedica conmovedora despedida a Manolo Rojas
Alfredo Benavides dedica conmovedora despedida a Manolo Rojas (Composición Karibeña)
30/03/2026

La noche del 27 de marzo, el Perú se sorprendió con la noticia del fallecimiento de Manolo Rojas en su casa de La Victoria, quién murió a los 63 años de edad. Muchos de sus compañeros se despidieron y por su parte, Alfredo Benavides le dedicó con conmovedor mensaje de despedida. 

Alfredo Benavides desconcertado por la partida de Manolo

Por medio de sus redes sociales, el cómico Alfredo Benavides decidió despedirse con un extenso mensaje para su querido amigo Manolo Rojas que falleció el pasado viernes 27 de marzo en la puerta de su hogar. En su despedida comentó que nunca pensó que él se iría primero y recordó la primera vez que se conocieron. 

"Nos hemos bromeado tantas veces sobre quién enterraría a quién, y te juro que cuando hiciste un cambio en tu vida pensé que tú cargarías mi cajón. Todavía tengo en mi mente que te conocí en el teatro Ático y, después de ver tu show, me convertí en tu admirador número uno. Hablar de nosotros es hablar de más de 35 años conviviendo", expresó. 

Han estado juntos como una familia

Así mismo, también comentó sobre varias anécdotas que pasaron juntos y señaló que pasó más tiempo con Manolo Rojas, que con su propia familia. Por ello, señala que él fue la persona más cercana que ha tenido a nivel profesional y familiar

"Podría decir que he parado más contigo que con mi propia familia. Hemos sido cómplices, compinches, socios; hemos reído, llorado, juergueado y todo lo que termina en "ado". Yo soy la persona que más cerca ha estado, profesional y familiarmente contigo. Tu mamá, tu papá y Carlos fueron pérdidas que no superaste", agregó. 

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En otro momento, Alfredo Benavides cierra señalando que su pronta partida ha dejado destrozados a todos, pero que está feliz porque se reencontrará con sus seres queridos que ya partieron y ahora, disfrutará de su nuevo vida en el otro lado. 

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"Nos dejas destrozados a todos con tu partida, pero sabes que yo estoy feliz, al igual que tú, de ir a los brazos de tu familia, y sobre todo al de tu hermano Carlos, que tú y yo sabemos quién era en tu vida", señaló finalmente.

De esta manera, el comediante Alfredo Benavides le dedicó unas conmovedoras palabras a su amigo Manolo Rojas. Recordando varios momentos que pasaron juntos y tanto tiempo que se convirtieron en familia, quedando destrozado por su fallecimiento, pero a la vez feliz porque sabe que se reencontrará con sus padres y hermano. 

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