Paloma Fiuza comparte curioso mensaje tras ser vinculada con Mario Hart: "La soltería, mi amor"

Paloma Fiuza no se quedó callada luego de ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart. La brasileña usó sus redes sociales para compartir un curioso mensaje sobre la soltería, justo cuando los rumores sobre una posible cercanía con el exchico reality siguen dando que hablar.

Paloma Fiuza y su mensaje tras ser vinculada con Mario Hart

Paloma Fiuza volvió a llamar la atención en redes sociales luego de los rumores con Mario Hart. La brasileña decidió pronunciarse a su estilo y compartió un curioso mensaje sobre la soltería, justo cuando los comentarios sobre una posible acercamiento con el piloto circulan en redes.

Todo comenzó luego de una fotografía grupal en la que aparecen Paloma, Mario Hart, Diana Sánchez y Zumba durante un reencuentro de excompañeros de reality. A esto se sumó un comentario de Israel Dreyfus, quien dejó entrever que podría existir algo más que una amistad entre la bailarina y el piloto.

Sin embargo, Paloma no confirmó ningún romance. Por el contrario, usó sus historias de Instagram para dejar claro que estaría disfrutando de su etapa como soltera. La exintegrante de "Esto es Guerra" compartió una imagen con una frase que varios usuarios tomaron como una respuesta a los rumores.

"Cuando me dicen: 'Te ves más joven, más guapa y más feliz'. Yo: La soltería, mi amor. La soltería", se lee en la publicación. Paloma acompañó el mensaje con una reacción divertida y escribió: "Jajajaja... pues sí", junto a un emoji de risa.

Paloma Fiuza se pronuncia sobre su situación sentimental tras rumores con Mario Hart. (Instagram)

Con este gesto, la brasileña dejó entrever que está tranquila, feliz y enfocada en ella misma, sin necesidad de aclarar demasiado sobre su vida sentimental. La bailarina también acompañó su publicación con la canción "Soltera" de Shakira, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La elección del tema reforzó la idea de que Paloma estaría disfrutando esta nueva etapa sin pareja.

Como se recuerda, la artista terminó su relación con Tomi Narbondo en septiembre del 2025, luego de dos años juntos. Desde entonces, se ha mostrado más enfocada en sus proyectos, amistades y en pasarla bien.

Zumba aclara lo que vio

En medio de los rumores, Zumba también salió a hablar sobre la reunión en la casa de Mario Hart, en Punta Hermosa. El exchico reality aseguró que no vio nada comprometedor entre Paloma y Mario.

"Paloma como siempre dice 'a mí no me incomoda', ella se ríe nomás, estamos acostumbrados a eso, la gente puede especular muchas cosas. Pero no he visto nada que pueda comprometerlo", comentó Zumba.

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Además, dejó claro que todo fue una junta de amigos y que no notó ninguna actitud romántica entre ellos. Según explicó, varios excompañeros conversaron y algunos no pudieron asistir por temas personales.

"Fue una reunión que fue de un momento a otro. Es más Yiddá, Micheille (dijeron:) '¿Por qué no nos pasaron la voz'. No podían porque estaban con sus cosas. Y en ese caso, Diana dijo: 'Yo voy' y Paloma: 'Yo voy', cono recién había llegado Chile. Y nos juntamos en la casa de Mario en el sur. Fue breve, matándonos de risa, conversando. Nada más, no ha habido, o sea, no he visto nada", dijo.

En conclusión, Paloma Fiuza volvió a llamar la atención al compartir un mensaje sobre lo bien que se siente en su etapa de soltera. Aunque su publicación apareció en medio de los rumores que la vinculan con Mario Hart, la brasileña no confirmó ningún romance ni se refirió directamente al tema. Por ahora, Paloma deja claro que está tranquila, feliz y enfocada en disfrutar su soltería.