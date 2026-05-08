Zumba revela qué pasó en reunión de Mario Hart y Paloma Fiuza: "No vi nada que pueda comprometerlo"

Alejandro Benítez, más conocido como Zumba, decidió pronunciarse sobre los rumores que vinculan a Mario Hart con Paloma Fiuza. El exchico reality estuvo presente en la reunión que se realizó en la casa del piloto, en Punta Hermosa, y aseguró que no vio nada extraño entre ellos.

Zumba niega romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza

Zumba fue revelar detalles que la reunión fue solo entre amigos y que no hubo ninguna actitud comprometedora entre Mario Hart y Paloma Fiuza. El bailarín intentó bajar la tensión y explicar que el comentario de Dreyfus no debía tomarse tan en serio.

Como se recuerda, las especulaciones empezaron luego de una foto donde aparecen Mario, Paloma, Diana Sánchez y Zumba. A eso se sumó un comentario de Israel Dreyfus, quien dejó entrever que podría estar pasando algo más entre Hart y la brasileña.

"No he visto absolutamente nada, de verdad, alejado de la realidad. Lo que dice Israel, siempre lo dice de broma, así que todos lo conocemos así de esa manera", dijo Zumba.

El recordado integrante de "Combate" contó que la reunión se dio de manera espontánea. Según explicó, varios excompañeros conversaron y algunos no pudieron asistir por temas personales. Zumba aseguró que todos la pasaron bien, recordando viejos tiempos y riéndose como amigos.

"Fue una reunión que fue de un momento a otro. Es más Yiddá, Micheille (dijeron:) '¿Por qué no nos pasaron la voz'. No podían porque estaban con sus cosas. Y en ese caso, Diana dijo: 'Yo voy' y Paloma: 'Yo voy', cono recién había llegado Chile. Y nos juntamos en la casa de Mario en el sur. Fue breve, matándonos de risa, conversando. Nada más, no ha habido, o sea, no he visto nada", dijo.

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El influencer también contó que no conversó con Mario ni con Paloma sobre los rumores, porque para él no había nada que aclarar. Según explicó, al haber estado presente en la reunión, no notó ninguna situación que pudiera generar sospechas.

"Es más, ni siquiera toqué el tema. Pero de hecho, fácil la gente está que le pregunta. Pero en mi caso, que yo he estado ahí, no he visto nada, la verdad", agregó.

Pide no especular

Zumba reconoció que Mario Hart estaría pasando por un momento personal delicado, en medio de los rumores sobre una posible crisis con Korina Rivadeneira. Por eso, considera que no es el mejor momento para alimentar comentarios.

"Mario está en un proceso que le compete a él y todos somos conscientes. Sí, claro. O sea, Israel es bromista, nada más. Él puede decirlo. Pero también mucha gente piensa lo contrario, piensa quizás que Mario está sacando los pies del plato", expresó.

Finalmente, Zumba contó que Paloma Fiuza no estaría afectada por los rumores. Según dijo, la brasileña suele tomar estas situaciones con humor.

"Paloma, como ella siempre dice: 'A mí no me incomoda'. Ella se ríe, no más. Estamos acostumbrados a esto. La gente puede especular muchas cosas. Pero no he visto nada que pueda comprometerlo", señaló.

En conclusión, Zumba descartó haber visto algún acercamiento comprometedor entre Mario Hart y Paloma Fiuza durante la reunión en Punta Hermosa. El exchico reality aseguró que todo fue un encuentro entre amigos y que el comentario de Israel Dreyfus habría sido solo una broma. Por ahora, pidió no especular más, sobre todo porque Mario estaría atravesando un momento personal delicado.