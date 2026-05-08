Ana Lucía Urbina responde a críticas en redes y aclara: "No vine a Corazón Serrano a enamorarme"

Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, habló fuerte y claro tras recibir varios comentarios en redes sociales. La artista publicó un extenso mensaje donde pidió menos críticas, más apoyo al talento peruano y aclaró que su llegada a la agrupación no tuvo que ver con temas amorosos.

Ana Lucía Urbina aclara su llegada a Corazón Serrano tras críticas

Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, decidió romper su silencio y responder a las críticas que viene recibiendo en redes sociales. La artista publicó un extenso comunicado donde pidió al público dejar de lado el morbo, apoyar más a la música peruana y no mezclar su trabajo con rumores. La integrante de la agrupación norteña se mostró sincera y aseguró que sus palabras nacen desde el corazón.

"Hola, mi Perú. Soy Ana Lu Urbina. No soy buena escribiendo, pero lo que les digo es algo que me sale del corazón", empezó diciendo.

En su mensaje, contó que se sintió sorprendida por lo que vio en TikTok, donde muchas veces se le da más importancia a los comentarios negativos que al esfuerzo de los artistas. La cantante pidió que el público no alimente comparaciones ni críticas que puedan dañar a otros. También hizo un llamado para mirar más el arte y menos el chisme.

"Hoy me di cuenta de muchas cosas en TikTok: crece más el morbo que el real talento", expresó. "No comparemos, no mezclemos, no odiemos, no relacionemos de manera negativa. Ya no, por favor", escribió.

Ana Lucía también resaltó lo feliz que se siente de formar parte de Corazón Serrano, una de las agrupaciones más queridas de la cumbia peruana. La artista aseguró que detrás de cada presentación hay mucho trabajo, esfuerzo y amor por el público. La cantante recordó que el grupo tiene una larga historia y que merece respeto por todo lo que ha construido en más de tres décadas.

"Me siento tan orgullosa de ser parte de este grupo como Corazón Serrano, porque no saben todo lo que se vive fuera de presentaciones", señaló. "Nos sacamos la michi. Bueno, yo llevo 11 años, pero Corazón Serrano tiene 33 años y para más. Pero, ¿cómo lograrlo si nuestro propio Perú se encarga de criticar, molestar, discriminar, minimizar, comparar?", cuestionó.

Uno de los puntos más fuertes de su comunicado fue cuando aclaró que su llegada a Corazón Serrano no tuvo nada que ver con temas amorosos. Con esta frase, Ana Lucía buscó cortar los rumores y dejar claro que su prioridad siempre fue la música.

"Por último, yo no vine a Corazón Serrano a enamorarme. Yo fui sincera desde el principio. No sabía cantar cumbia, creo que aún debo aprender, jaja, pero me esforcé y di todo mi corazón. Surgieron cosas en el camino... eso ya es cosa que Dios lo puso, pero todos aprendemos", afirmó.

Pide valorar el talento peruano

La cantante cerró su mensaje con una reflexión para el público peruano. Para ella, el país tiene mucho talento, pero necesita más unión y apoyo. Ana Lucía Urbina dejó claro que seguirá trabajando con fuerza en Corazón Serrano y pidió más respeto para los artistas nacionales.

"Lo que he aprendido estos 11 años, y lo digo con todo mi corazón, es que por favor, Perú 🇵🇪, apoyemos la música peruana. Hay mucho talento, inspiración, presencia, voluntad y, sobre todo, almas con música. Bendiciones", finalizó.

En conclusión, Ana Lucía Urbina respondió a las críticas en redes y aclaró que su ingreso a Corazón Serrano fue por su camino musical, no por temas amorosos. La cantante pidió dejar de lado las comparaciones, el morbo y los comentarios negativos, y llamó al público a valorar más el talento peruano. Así, dejó claro que seguirá esforzándose dentro de la agrupación y defendiendo la música nacional.