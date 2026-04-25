Irma Maury responde con todo tras rumores sobre su salud: "Déjenme vivir tranquila"

Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en "Al fondo hay sitio", salió al frente con todo para aclarar su estado de salud. Luego de que se generaran fuertes rumores en redes sociales, la actriz decidió pronunciarse y publicar un fuerte mensaje.

Irma Maury rompe su silencio tras especulaciones sobre su salud

Todo comenzó con una simple publicación en su cuenta de Facebook. Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en "Al fondo hay sitio", compartió un contenido donde aparecía la palabra "Alzheimer", lo que bastó para que muchos usuarios empezaran a sacar conclusiones sin leer el contexto completo.

La reacción fue inmediata. Seguidores y páginas de espectáculos comenzaron a comentar que la actriz estaría pasando por esa enfermedad, lo que generó gran preocupación entre el público. Sin embargo, Irma Maury no tardó en aclarar lo sucedido.

Irma mostró su molestia por la forma en que se manejó la información. Además, explicó que su intención nunca fue hablar de su salud, sino compartir información para otras personas.

"Entro a Facebook y me doy con la noticia: dicen que he preocupado a la gente porque en una publicación que hice en mi muro aparece la palabra ALZHEIMER. Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer", escribió.

Irma también aprovechó para lanzar una fuerte crítica a quienes difundieron la noticia sin verificarla. Según contó, muchas personas solo se quedaron con el titular. Además, cuestionó directamente a algunos medios y páginas de chismes que replicaron la información sin confirmar nada.

"Algo clásico en los peruanos, sólo leen el titular y lo más triste de todo es que medios de comunicación que se supone son serios rebotan la noticia, al igual que las paginitas de chismes que buscan seguidores. Que mal estamos en este país", señaló aparentemente incómoda por la situación.

Aclara su estado de salud y pide que la dejen tranquila

Ante todo el revuelo, la actriz dejó claro que no padece esta enfermedad y que nunca expondría algo así en redes. Irma también recordó que no es la primera vez que se crean rumores sobre ella. Incluso mencionó que en otra ocasión inventaron cosas que nunca dijo. Esto la llevó a pedir respeto y a dejar un mensaje bastante directo para todos.

"¿Ustedes creen que si yo estuviera padeciendo esa penosa enfermedad lo publicaría? No acostumbro a publicar mi vida privada. Igual pasó con una publicación que hice el 6 de marzo, me inventaron una serie de mentiras, que inclusive estaba pidiendo ayuda", afirmó.

La actriz no ocultó su fastidio y decidió poner un alto a las especulaciones. Con palabras firmes, pidió que dejen de sacar conclusiones sin fundamento. Además, quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que está bien y viviendo con calma. Finalmente, cerró con una frase que resume todo su sentir.

"Dejen por favor de meterse a mis publicaciones y hacer conjeturas utilizando mi nombre. Yo no sabía que soy tan importante para ustedes. Yo vivo muy tranquila en mi hogar y gracias a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa", sentenció.

En conclusión, Irma Maury salió al frente para desmentir que tenga Alzheimer tras los rumores en redes sociales. La actriz pidió responsabilidad al difundir información y respeto por su vida privada. Con este mensaje, dejó en claro que se encuentra bien y que no padece dicha enfermedad.