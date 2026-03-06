Irma Maury, la recordada 'Doña Nelly', relata los duros momentos tras sufrir grave accidente en su hogar

La recordada actriz peruana Irma Maury, conocida por dar vida a 'Doña Nelly' en la popular serie Al Fondo Hay Sitio, reveló que hace aproximadamente un año atravesó un difícil episodio de salud tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera. El hecho ocurrió en la madrugada dentro de su propia vivienda.

El accidente que tuvo la exactriz de 'AFHS'

Al recordar ese momento, la actriz confesó en redes sociales que la experiencia fue especialmente dura a nivel personal. "Fue un proceso traumático para mí", expresó la artista al decidir compartir públicamente lo ocurrido con sus seguidores. Dicha emergencia sucedió a las 2:40 de la mañana.

"Hoy hace un año tuve un accidente en casa y a consecuencia una fractura de cadera. Eran las 2:4O de la madrugada y sólo atiné a llamar a mi querida amiga Ines para que me auxiliara, ella se encargó de contactar a Serenazgo y me trasladaron en ambulancia al Hospital de Ventanilla", relató al inicio.

Irma Maury y el accidente que tuvo hace un año.

Durante los cinco días que permaneció internada, Irma Maury contó con el apoyo constante de sus seres cercanos. La actriz resaltó especialmente el gesto de una amiga, quien se encargó de cuidar a sus mascotas mientras ella se recuperaba en el hospital.

"El dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes, pero tenía qué hacerlo, en mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos me necesitaban. Fue todo ese proceso muy traumático para mí, pero gracias a Jehová Dios iba saliendo adelante, primero con andador sola y luego con la ayuda de la Sra. Lourdes Taype", agregó al respecto.

La sentida reflexión que tuvo

Tras superar los difíciles momentos que marcaron este episodio, Irma Maury decidió transformar su dura experiencia en una fuente de apoyo para los demás. La recordada actriz finalizó su relato con un conmovedor mensaje de aliento, dirigido especialmente a quienes hoy enfrentan situaciones traumáticas similares en sus hogares.

"Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante, ha sido un año difícil, más aún con la tristeza de haber perdido a mi hija/sobrina porque eso era para mí y yo era la mamá que ella perdió. Sólo le pido a Jehová Dios que me siga dando vida y salud hasta que se vayan mis hijitos", concluyó 'Doña Nelly'.

En conclusión, Irma Maury contó detalladamente el trágico accidente que tuvo hace un año en su vivienda, donde se fracturó la cadera y que le dejó dolorosas secuelas. La exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' explicó que la operación a la que fue sometida resultó bastante compleja, lo que hizo que su proceso de recuperación fuera especialmente exigente.