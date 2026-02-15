Laura Spoya impacta con testimonio sobre su cirugía de emergencia: "Me iba a quedar sin posibilidad de caminar"

Laura Spoya se enlazó en vivo con su programa Al sexto día para contar el difícil momento que vive tras el accidente del 12 de febrero. Desde la clínica donde sigue internada, detalló la compleja operación a la que se sometió y admitió que las consecuencias pudieron ser peores.

Laura revela su estado de salud

Durante la conversación, Laura Spoya describió con precisión el diagnóstico médico y el proceso quirúrgico al que se enfrentó. Laura contó que, tras el accidente, el equipo médico le practicó tomografías y resonancias magnéticas para evaluar el alcance de las lesiones.

"Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas. Ahí me mandaron a UCI por la complejidad de la lesión, porque si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar", explicó.

La conductora señaló que los médicos decidieron intervenirla de inmediato para evitar daños neurológicos permanentes. La fractura exigía una cirugía urgente y altamente especializada. "Ha sido de los dolores más extremos de mi vida", comentó al recordar los momentos previos a la operación.

Tras la intervención, Spoya informó que su evolución avanza de manera favorable, aunque deberá afrontar un proceso de rehabilitación prolongado. Los especialistas le colocaron tres clavos y piezas de titanio para estabilizar la zona afectada. A pesar del temor inicial, logró ponerse de pie y dar algunos pasos.

"Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría. La recuperación va demorar como tres Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa", finalizó.

Laura Spoya hace mea culpa y cuestiona especulaciones

Durante la conversación con el programa y con la voz entrecortada, Laura confesó que no recuerda con claridad el impacto del choque. Recién al ver las imágenes difundidas en televisión tomó conciencia de la magnitud del accidente.

"La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión.

Según Laura la tuvieron que dopara para que no se tense con las imágenes. La ex Miss explicó que antes del golpe no recuerda nada:

"Cuando he estado en la cama, he visto mi choque en las noticias y he entrado en shock y me han tenido que dopar. No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso. Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida", remarcó.

La exMiss Perú reconoció que el episodio la afectó emocionalmente y asumió que su recuperación no será sencilla.

"Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes", dijo.

Asimismo, cuestionó algunas versiones difundidas en torno al accidente. Aseguró que cumplió con todos los procedimientos ante la Policía y la clínica, pero criticó el tratamiento mediático que, según afirmó, rozó el morbo.

"He pasado debidamente con todos los procesos que se han tenido que pasar tanto con la Policía, en la clínica. Ha especulado inclusive cosas y lugares que no han sucedido y ha afectado a mí y a mi familia. Siento que la prensa ha actuado con poca empatía y más que nada por morbo."

En conclusión, Laura Spoya atraviesa una recuperación prolongada tras una cirugía de alta complejidad que evitó secuelas irreversibles. La conductora agradece estar con vida y poder dar sus primeros pasos, aunque admite que el proceso físico y emocional tomará tiempo.