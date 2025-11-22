Melissa Klug luce nueva figura tras varios retoques: Esta es la exorbitante cifra que habría gastado

Melissa Klug impactó al lucir en redes su nueva figura- La chalaca no solo cambió su look, sino que también se sometió a varias cirugías estéticas. El cirujano plástico Eduardo Pérez Moscoso explicó en "Amor y Fuego" el tipo de intervenciones a las que se sometió la empresaria y cuánto habrían costado.

Conoce cuánto habría gastado Melissa Klug en su transformación

Melissa Klug volvió a sorprender a todos al mostrar una figura totalmente renovada. La empresaria se realizó varios 'retoquitos' que han generado debate en redes, pues muchos usuarios aseguran que ahora se parece mucho a Yahaira Plasencia. La popular 'Blanca de Chucuito' no ha respondido directamente a esos comentarios, pero sus nuevas fotos hablan por sí solas.

La influencer no solo cambió de look, sino que pasó por el quirófano para conseguir una silueta más delgada, una cintura marcada y un abdomen plano. Según se reveló, Melissa se sometió a una reducción de mamas, remodelación costal, abdominoplastia y lipoescultura. Todo esto forma parte de un cambio que ella venía evaluando desde hace meses.

El cirujano plástico Eduardo Pérez Moscoso explicó en "Amor y Fuego" cuáles fueron los procedimientos que se le hicieron a Melissa. Según dijo, los resultados se deben a una combinación de cirugías de alto costo y bastante complejas.

"Antes de esta cirugía, Melissa Klug parecía espaldona, más ancha. Ahora luce un poco más delgada porque le han reducido los implantes, que seguramente tenía, y obviamente, las mamas por la gravedad y el tiempo caen. También tratan de dejar la piel necesaria para el tamaño de la prótesis que se le puede colocar a una paciente", comentó el especialista.

El doctor también detalló que la operación a nivel del busto no es nada sencilla y requiere bastante precisión. Según explicó, cualquier error en esta zona puede afectar directamente la forma final y hasta la movilidad de la paciente.

"Esas cirugías son una de las más complejas porque demanda mucho tiempo y detalle. Es de las más costosas, de lo que es el grupo mamario. Un implante, estamos hablando de técnicas modernas y de un postoperatorio muy completo, no debería bajarle de unos 10 mil dólares", explicó.

Uno de los procedimientos que más llamó la atención fue la remodelación costal. Esta consiste en modificar las costillas para lograr una cintura más estrecha.

"Esta cirugía está entre 4 y 5 mil dólares", afirmó el cirujano. El precio puede variar según la complejidad del caso y la estructura corporal de la paciente.

Además, comentó cuánto puede costar una lipo combinada con abdominoplastia, que es otra de las cirugías que se habría hecho la empresaria. Este tipo de intervención es más invasiva y requiere un tiempo de recuperación mayor.

"Esas cirugías combinadas de lipoabdominoplastia; si una lipo está 8 mil, una abdominoplastia, estaríamos hablando de unos 12 o 14 mil dólares", señaló.

¿Cuánto habría gastado en total?

La recuperación para este tipo de operaciones suele ser de dos semanas. Sin embargo, en el caso de Melissa podría tomar más tiempo. Ella ha comentado en otras ocasiones que tiene hipotiroidismo, una condición que hace que su proceso de cicatrización sea más lento.

Haciendo un cálculo aproximado según los montos mencionados por el especialista, la transformación de Melissa Klug habría costado entre 34 mil y 39 mil dólares, como mínimo. Se trata de una inversión alta, pero que para muchos se refleja en el gran cambio físico que hoy luce la empresaria.

En conclusión, Melissa Klug muestra su nueva figura con orgullo que habría costado miles de dólares. La empresaria continúa recibiendo miles de comentarios en redes sociales. Algunos la aplauden por su disciplina, mientras que otros consideran que sus 'retoques' fueron demasiados. Aun así, ella sigue adelante con su vida, enfocada en sus proyectos y en su familia.