Estrella Torres afirma que solo estará una temporada en Son del Duke: "Ya se viene el bebé"

Estrella Torres pasó de ser solista a formar parte de la delantera de Son del Duke sorprendiendo a miles de seguidores. Ahora, la joven cantante reveló que solo estaría por una temporada, ya que tiene algunos proyectos familiares en mente.

Quiere ser madre para el 2026

Por medio de una entrevista, Estrella Torres reveló que su estancia en la agrupación de cumbia no es definitiva, ya que tiene pensado estar solo una temporada. La razón sería que tiene planeado formar su propia familia con su esposo.

Ha pasado más de dos años desde que cantante de cumbia se casó con Kevin Salas en una gran boda. Ahora, la pareja estaría muy interesada en convertirse en padres y revelaron que para lo desean para el 2026.

"No voy a estar mucho tiempo porque tenemos muchos proyectos, muy aparte de la música, proyectos personales y familiares. Yo ya no estoy jovencita, se me pasa el tren y tengo que encargar a mi bebé, que va ser dentro de poquito que si o sí. Yo lo he prometido a mi familia también, a mi esposo, a mi suegros, a mi mamá, así que ya se viene el bebé... prontito", dijo.

Estrella Torres solo estará un tiempo en Son del Duke. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/PmqHj0QsLh — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) November 20, 2025

Más de Estrella Torres

Estrella Jazmín Torres Albarrán es una cantante de cumbia y empresaria peruana muy querida por el público. La artista formó parte de Corazón Serrano durante muchos años y también, estuvo en otras agrupaciones, hasta que finalmente decidió lanzarse como solista. Es reconocida por su gran talento musical y hermosa voz, que sigue conquistando a sus fans.

Es conocida por su gran talento musical y espectacular voz interpretando temas como "Y Te Vas", "Que Agonía", "Whyskicito", "Ahí Donde Me Ven", "Que Hice Mal", entre otros más. Además, sigue avanzando su carrera artística produciendo más temas inéditos para sus fans y más producciones musicales.

Estrella se casó el 9 de septiembre de 2023 con Kevin Salas. La ceremonia se llevó a cabo en Pachacamac y fue presenciada por amigos cercanos y familiares. Ahora, ingresó a Son del Duke como parte de su delantera musical con mucha emoción.

Finalmente, Estrella Torres viene contando sus deseos de convertirse en madre con su pareja Kevin Salas y por ello, la artista reveló que su reciente ingreso a Son del Duke sería por una temporada solamente y no de manera definitiva. La joven cantante espera tener a su hijo para el 2026 junto a su esposo.