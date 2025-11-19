Leslie Shaw y Orquesta Candela revelan cómo nació 'La Angurrienta': "Fue en un evento de La Karibeña"

Leslie Shaw y la Orquesta Candela continúan arrasando en plataformas digitales con "La Angurrienta", tema que se volvió tendencia y acumula miles de reproducciones. La cantante y la agrupación norteña visitaron el programa Ke Rica Mañana, de Radio La Karibeña, donde sorprendieron al revelar detalles inéditos sobre la creación del tema y al enfrentar directamente las críticas por presunta copia.

Cómo nació "La Angurrienta"

Durante su visita al programa radial, Leslie Shaw, apodada 'La Barbie de la Cumbia', llegó junto a Donald y Víctor Yaipén para revelar el verdadero origen de la canción. Los músicos explicaron que la conexión surgió durante un evento organizado por La Karibeña, donde coincidieron y decidieron trabajar juntos.

Donald Yaipén aclaró que el proceso creativo ocurrió meses atrás y no como algunos insinuaron.:

"Somos tres los compositores de la canción, Leslie, un amigo de Miguel Laines y quien les habla. Hicimos la canción el 18 de junio porque hace unos días dijeron que nos habíamos copiado y toda la vaina, pero no. Tengo todas las pruebas, lo hemos hecho en junio y yo le hice los arreglos", sostuvo. De inmediato, Víctor Yaipén reforzó la versión de su hermano y añadió un detalle clave: "¿Saben dónde nació?... en un evento de La Karibeña este año".

Pese a las acusaciones de plagio y los comentarios malintencionados, Leslie y los integrantes de la orquesta remarcaron que prefieren enfocarse en la gran respuesta del público. La cantante, fiel a su estilo directo y provocador, no dudó en deslizar una broma sobre la competencia musical y los números en plataformas.

"250 mil orgánicos al 100%, no como otros que su papito les paga las vistas", lanzó, desatando risas en la cabina.

Sobre Leslie Shaw

La artista Leslie Shaw cuenta con una trayectoria musical de amplia trayectoria donde ha incursionado en varios géneros musicales. Además, ganó varios premios internacionales y colaboraciones con reconocidos cantantes como Thalia, pero ahora incursiona en la cumbia y reside en Perú.

Entre sus temas más sonados de la cumbia están "Pendejerete", "Hay Niveles", "Tanto amarnos tanto", "Fin de semana", entre otros más. Ahora, ha lanzado un nuevo álbum donde cuenta con éxitos de la cumbia peruana con muchos más.

Aunque primero realizó colaboraciones musicales con grandes grupos y artistas del medio, ahora se encuentra en un problema mediático. Primero, la 'gringa' se enfrentó en un problema legal con Carlos Rincón por sus composiciones y luego, varios artistas se sumaron en su contra como Handa, César BK, Estrella Torres, Flavia Laos, Mayra Goñi, Micheille Soifer y Chechito.

Lejos de detenerse por las críticas, Leslie Shaw y la Orquesta Candela siguen impulsando "La Angurrienta", tema que nació de una colaboración espontánea y que hoy figura entre lo más escuchado del género. La cantante reafirma su apuesta por la cumbia, mientras el público reactiva el debate sobre su versatilidad y el impacto de cada lanzamiento.