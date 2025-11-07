Leslie Shaw vuelve a arremeter contra Micheille Soifer: "Calladita no me voy a quedar"

Desde hace tiempo, Leslie Shaw y Micheille Soifer se envían indirectas por medio de sus producciones musicales. En esta ocasión, la 'gringa' sorprendió al revelar que tendría más de un secreto guardado de la 'Bombón'.

¿Qué le dijo a Micheille Soifer?

Leslie Shaw estuvo presente en un podcast donde locuta Onelia Molina, llegó para promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum y su más reciente tema con Orquesta Candela titulado 'La Angurrienta'. Aunque, también no dudó en arremeter contra sus detractores, pero no daba un nombre a quien iba dirigido.

"Bien que tú eres peor y te aguantas. Las mosquitas muertas que se hacen, son las peores, que se meten con marido ajeno, que se meten con marido con la mujer embarazada, ahí no más te la dejo. Sígueme dedicando canciones que yo te sé varias", expresó la joven artista recordando sobre varios de sus detractores.

Es así como la 'Gringa' termina dirigiéndose a una persona en específica con quien ha tenido problemas y tendría un programa de televisión, refiriéndose a Micheille Soifer. Luego, comenta que no se quedaría callada ante los ataques.

"Se vienen hacer las correctitas porque tienen un programa de televisión que le ve su mamá, papá y hermanos. Yo calladita no me voy a quedar. En su casa son famosas y encima, me dedican canciones", agregó en vivo la artista de la cumbia en el podcast mostrándose muy decidida.

Leslie Shaw manda consejo

Mientras continuaba con la entrevista, Leslie Shaw señaló que aquellas personas que tratan de hacerla quedar mal, no podrían llegar a nada con sus propias carreras. Por ello, la artista de cumbia no dudó en aconsejar muy a su estilo que dediquen a algo mejor a su tiempo libre como estudiando o más.

"Yo digo, ese tiempo, esa energía que utilizan en mí porque no lo utilizan en estudiar algo, en ir al gimnasio, en leer un libro, en aprender a tocar un instrumentos, pero piensan que hablando mal de mí van a evolucionar entonces todo lo contrario", agregó.

De esta manera, Leslie Shaw es una artista que viene sumando varios éxitos musicales en la cumbia peruana y cuenta con varias detractores, pero ella decide responderles a su manera. Decidió mandarse con todo contra Micheille Soifer tras el estreno de su nuevo tema con Orquesta Candela y en una entrevista dejó entrever que tendría varios secretos guardados sobre ella, que podría revelar si desea.