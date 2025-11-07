Neutro aparece en coqueteos con una mujer rubia en redes ¿Ya olvidó a Mayra Goñi?

El joven conocido como Neutro es un streamer que tiene muchos seguidores a través de su cuenta de Kick. Es así como se ha relacionado con otras figuras de la televisión como Mayra Goñi, pero tras terminar su relación habría empezado con los coqueteos con una joven cubana rubia.

Neutro con joven rubia

Por medio de sus redes sociales, Neutro realizó una transmisión en vivo con una joven rubia llamada Roxie Álvarez que vive en Dubai. Durante la conversación, el peruano estuvo coqueteando con la cubana afirmando que la buscaría para pasar momentos juntos. De igual manera, ella también intentaría viajar a Perú para conocerlo.

En el 'live', ambos estuvieron muy coquetos sorprendiendo con varios detalles sobre cómo se conocieron, la apariencia de cada uno y mucho más. Por el momento, el streamer habría olvidado a la actriz Mayra Goñi con esta jovencita cubana. Incluso, hablaron sobre un reto que si perdía, Neutro tendría que darle un beso a Roxie Álvarez.

El fin de su relación con Mayra Goñi

El programa 'Amor y Fuego' compartió un video donde se ve a Neutro realizando una transmisión en vivo en Kick. Es así como el streamer responde ante los cuestionamientos de su vida privada señalando que está feliz porque le va muy bien en el tema financiero y solo.

"Yo no hablo de mi vida privada, vale. No estoy ni bien ni mal. Estoy feliz ahorita porque estoy haciendo mucho dinero porque me está volviendo a ir bien en la vida", expresó.

Luego, el joven influencer también comentó que siempre se va a priorizar en su vida en cada ocasión y si tiene que dejar algo o alguien atrás, lo hará sin pensar porque se trata de su futuro. Esto avivaría más los rumores de separación con la actriz.

"Si tengo que dejar muchas cosas detrás por trabajo. Si tengo que dejar muchas cosas detrás para llegar a mis metas, lo voy hacer. La vida me enseñó que primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo", agregó el joven.

De esta manera, el streamer Neutro estaría ya empezado a olvidar a la actriz Mayra Goñi saliendo solo a eventos musicales con sus amigos y conociendo a nuevas mujeres en las redes sociales. Como la joven Roxie Álvarez, con quien estuvo coqueteando en una transmisión en TikTok, donde afirmaban que desean visitar uno al otro y haciendo promesas que cumplirían al verse.