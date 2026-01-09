Fiorella Cayo sorprende al hablar sobre la nueva relación de Alessia Rovegno: ¿Qué dijo?

La vida sentimental de Alessia Rovegno volvió a generar atención luego de que, en diciembre de 2025, fuera captada en una actitud cercana con un joven empresario. Las imágenes difundidas por 'Amor y Fuego' la mostraron besando a Álvaro Villacorta, lo que desató rumores de un nuevo romance. Ante ello, Fiorella Cayo fue consultada y sorprendió a más de uno con su declaración.

Fiorella Cayo se pronuncia sobre la vida amorosa de Alessia Rovegno

Durante la entrevista, Fiorella Cayo dejó en claro que no se encuentra al tanto de los detalles sentimentales de su sobrina. Lejos de alimentar rumores o confirmar versiones, la artista optó por una postura prudente y respetuosa, remarcando que Alessia es una mujer joven que atraviesa una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal.

"No sé, no tengo ni idea, la adoro, es una chica muy joven, ella sabrá qué va sintiendo con el tiempo, irá conociendo a personas en su día, irá viendo qué siente, que no siente, yo no puedo hablar de sus sentimientos (...)", expresó Cayo ante las cámaras, marcando distancia de cualquier especulación.

Sus declaraciones sorprendieron a más de uno, ya que muchos esperaban una confirmación o al menos una pista sobre el supuesto romance. No obstante, la actriz prefirió resaltar la independencia emocional de su sobrina y su derecho a vivir sus experiencias lejos del escrutinio público.

Cabe recordar que, antes de finalizar el 2025, Alessia Rovegno fue vista con un atractivo joven que incluso la visitó en su domicilio. En las imágenes difundidas, la modelo se mostró relajada y cariñosa, llegando a darle un beso a quien luego fue identificado como Álvaro Villacorta, lo que avivó aún más los rumores sobre una nueva relación.

¿Quién es Álvaro Villacorta, el nuevo galán de Alessia Rovegno?

El hombre captado junto a Alessia Rovegno fue identificado como Álvaro Villacorta Canessa, un empresario de 37 años vinculado al comercio exterior y la gestión empresarial. De acuerdo con el programa de espectáculos, se desempeña como gerente de cuatro empresas y participa como socio en al menos dos más, manteniendo un perfil distante del ámbito mediático.

Las apariciones públicas de la pareja no se limitaron al Perú. Ambos también fueron vistos caminando de la mano en Miami, acompañados de un perrito, lo que reforzó la versión de que la modelo atraviesa un momento sentimental estable y positivo. No obstante, Alessia ha optado por mantener discreción sobre este nuevo capítulo de su vida.

En diciembre del año pasado, la exreina de belleza expresó su deseo de preservar la privacidad de su relación, especialmente porque su acompañante no pertenece a la farándula. Ante la insistencia de la prensa, la modelo fue clara al marcar límites, aunque dejó abierta la posibilidad de hablar del tema más adelante.

"Con todo respeto, me gustaría no dar detalles sobre ese tema. Seguramente más adelante sí compartiré más, pero por ahora quisiera guardármelo (Cuéntanos un poquito de tu novio ¿Cuánto tiempo llevan juntos?) No, ya tengo que ir a grabar", agregó la joven modelo ante las cámaras.

Mientras las imágenes siguen alimentando comentarios en redes sociales, Fiorella Cayo y Alessia Rovegno han optado por manejar el tema con cautela. La actriz evitó pronunciarse sobre un asunto que considera personal de su sobrina, mientras que la modelo mantiene una postura discreta, priorizando su privacidad en una etapa que atraviesa con calma e ilusión.