RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Muchas risitas!

Alessia Rovegno se pone nerviosa al hablar de Hugo García tras reencuentro ¿Qué dijo de su nuevo novio?

En una entrevista, Alessia Rovegno no paró de reír cuando le preguntaron si cruzó miradas con Hugo García en reencuentro y habló sobre su nuevo novio Álvaro Villacorta.

Alessia Rovegno se pone nerviosa al hablar de Hugo García tras reencuentro
Alessia Rovegno se pone nerviosa al hablar de Hugo García tras reencuentro (Composición Karibeña)
16/12/2025

La joven Alessia Rovegno y Hugo García terminaron hace más de un año en muy buenos términos. Hace poco, se reencontraron en un evento donde la modelo señaló que se saludaron, pero a la vez se puso muy nerviosa. 

Alessia Rovegno nerviosa al hablar de Hugo

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la modelo Alessia Rovegno comentó sobre aquel día en que se cruzó con su expareja Hugo García en un evento social, donde se tomaron una fotografía prácticamente juntos teniendo solo al medio a Alondra García Miró. 

"Te hemos visto hace poco en un evento cruzándote con Hugo García ¿No se saludaron?", le preguntó la reportera, y ella respondió: "No, claro que sí, nos saludamos. Hay una súper relación con Hugo, siempre lo ha habido y todo muy bien con él, la verdad".

En las imágenes se puede ver cómo la exreina de belleza miró al exchico reality cuando pasó delante suyo. Por ello, la periodista le preguntó si en algún momento cruzaron miradas en el evento y la joven se puso nerviosa al responder.

"No, para nada. Creo que... no sé (se ríe) no quiero decir nada, todo bien con Hugo. Simplemente fue una foto grupal de todos los embajadores de la marca y nada, estábamos trabajando. Como siempre lo he dicho, es una persona hermosa, es extraordinario y todo está muy bien con él", comentó. 

Laura Spoya salió a dar la cara y explicó las constantes visitas a la casa de José Zafra
Lee también

Laura Spoya salió a dar la cara y explicó las constantes visitas a la casa de José Zafra

¿Qué dijo sobre su nueva pareja?

Luego, la joven artista también fue consultada sobre las recientes imágenes donde fue vista con una nuevo galán que se llama Álvaro Villacorta de 37 años. Alessia Rovegno expresó sus deseos de mantener aún la privacidad sobre la relación que tendría con el joven, ya que no sería parte de la farándula. Por más que intentaron sacarle alguna respuesta, la modelo no cedió, pero no descartó contarlo en un futuro.

"Con todo respeto, me gustaría no dar detalles sobre ese tema. Seguramente más adelante sí compartiré más, pero por ahora quisiera guardármelo (Cuéntanos un poquito de tu novio ¿Cuánto tiempo llevan juntos?) No, ya tengo que ir a grabar", agregó la joven modelo ante las cámaras. 

Pamela López no le gusta como canta Cueva: "Busca llamar la atención y tiene problemas de autoestima"
Lee también

Pamela López no le gusta como canta Cueva: "Busca llamar la atención y tiene problemas de autoestima"

De esta manera, Alessia Rovegno señaló que viene pasando por un momento feliz junto a este nuevo galán en su vida. Por más que se encontró con Hugo García en un evento social, se lució nerviosa al ser consultada sobre un posible cruce de miradas, pero sigue señalando que mantienen una buena relación.

Temas relacionados Alessia Rovegno Hugo García nerviosa nuevo novio reencuentro

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña