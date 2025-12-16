Alessia Rovegno se pone nerviosa al hablar de Hugo García tras reencuentro ¿Qué dijo de su nuevo novio?

La joven Alessia Rovegno y Hugo García terminaron hace más de un año en muy buenos términos. Hace poco, se reencontraron en un evento donde la modelo señaló que se saludaron, pero a la vez se puso muy nerviosa.

Alessia Rovegno nerviosa al hablar de Hugo

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la modelo Alessia Rovegno comentó sobre aquel día en que se cruzó con su expareja Hugo García en un evento social, donde se tomaron una fotografía prácticamente juntos teniendo solo al medio a Alondra García Miró.

"Te hemos visto hace poco en un evento cruzándote con Hugo García ¿No se saludaron?", le preguntó la reportera, y ella respondió: "No, claro que sí, nos saludamos. Hay una súper relación con Hugo, siempre lo ha habido y todo muy bien con él, la verdad".

En las imágenes se puede ver cómo la exreina de belleza miró al exchico reality cuando pasó delante suyo. Por ello, la periodista le preguntó si en algún momento cruzaron miradas en el evento y la joven se puso nerviosa al responder.

"No, para nada. Creo que... no sé (se ríe) no quiero decir nada, todo bien con Hugo. Simplemente fue una foto grupal de todos los embajadores de la marca y nada, estábamos trabajando. Como siempre lo he dicho, es una persona hermosa, es extraordinario y todo está muy bien con él", comentó.

¿Qué dijo sobre su nueva pareja?

Luego, la joven artista también fue consultada sobre las recientes imágenes donde fue vista con una nuevo galán que se llama Álvaro Villacorta de 37 años. Alessia Rovegno expresó sus deseos de mantener aún la privacidad sobre la relación que tendría con el joven, ya que no sería parte de la farándula. Por más que intentaron sacarle alguna respuesta, la modelo no cedió, pero no descartó contarlo en un futuro.

"Con todo respeto, me gustaría no dar detalles sobre ese tema. Seguramente más adelante sí compartiré más, pero por ahora quisiera guardármelo (Cuéntanos un poquito de tu novio ¿Cuánto tiempo llevan juntos?) No, ya tengo que ir a grabar", agregó la joven modelo ante las cámaras.

De esta manera, Alessia Rovegno señaló que viene pasando por un momento feliz junto a este nuevo galán en su vida. Por más que se encontró con Hugo García en un evento social, se lució nerviosa al ser consultada sobre un posible cruce de miradas, pero sigue señalando que mantienen una buena relación.