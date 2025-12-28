Padre de Dennys Quevedo de Zafiro Sensual revela qué pasó con su hijo: "Una situación tan intempestiva"

El 27 de diciembre, la cumbia peruana se encuentra de luto luego de que se confirmara el deceso del compositor Dennys Quevedo. Hoy, varios seguidores se han reunido en el hogar del artista para despedirse, y durante una entrevista, el padre del líder de Zafiro Sensual reveló qué sucedió con su hijo.

Padre de Dennys Quevedo cuenta lo que pasó

En una entrevista con un medio, el padre de Dennys Quevedo reveló algunos detalles de lo que pasó con el artista y líder de Zafiro Sensual. El señor afirmó que todo sucedió de manera repentina cuando estaba acompañado de sus seres queridos.

"Ha sido una situación tan intempestiva y sorpresiva al mismo tiempo. Él ha estado descansando, me manifiesta su esposa y que a eso de las 12:30 de la mañana, se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso y en el trayecto, en las gradas, sintieron que sus músculos no le obedecían, especialmente el de las piernas", expresó.

Así mismo, reveló que toda la familia fue a su ayuda y trataron de llevarlo rápidamente a un centro médico, pero lamentablemente cuando llegaron, los doctores solo confirmaron su fallecimiento.

"Se empezó a poner un poquito oscuro, eso significaba que le faltaba el aire y después ha perdido el conocimiento. Se ha hecho lo posible por llevarlo a la clínica y allá les dijeron que había llegado sin vida", dijo.

@rpmradiotv Declaraciones del padre de Dennys Quevedo. Cuenta los últimos minutos del compositor y director de Zafiro Sensual. #Nacional El Sr. Florencio Quevedo, padre de Dennys Quevedo cuenta la situación difícil que se vivió con el fallecimiento del compositor y Director de Zafiro Sensual. #DennysQuevedo #CumbiaSanjuanera #QEPD #ZafiroSensual #Luto #Piura #DueloCumbia FUENTE: YAKU NOTICIAS ♬ sonido original - RPM Radio Tv

Sobre el fallecimiento del líder de Zafiro Sensual

El artista es líder de la agrupación Zafiro Sensual, que en los últimos años ha lanzado grandes éxitos musicales compuestos por él, siendo apodado como 'La Pluma Dorada'. El grupo compartió un comunicado anunciando su partida con sensible mensaje a través de sus redes sociales.

Con gran dolor anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura... Su esencia se queda grabada en cada una de nuestras melodías. Su legado resonará eternamente en cada nota", expresaron en un comunicado.

En conclusión, la partida del artista Dennys Quevedo de manera tan repentina ha causado mucha conmoción entre sus seguidores. El grupo Zafiro Sensual estuvo presente hoy en su velatorio, y su padre reveló lo que pasó momentos antes de su deceso, sin que pudieran hacer nada para evitar su partida.