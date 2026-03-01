Ken-Y responde sobre una colaboración con Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt: "La puerta está abierta"

El artista Ken-Y fue uno de los pioneros del exitoso dúo 'R.K.M. & Ken-Y', hasta que decidieron separarse para cada uno continuar como solista. El cantante puertorriqueño se encuentra en Perú y estuvo conversando sobre posibles colaboraciones musicales con talento peruano.

¿Se viene una colaboración con Daniela o Yahaira?

La entrevista de Ken-Y fue compartida por la cuenta de TIkTok 'Farándula Lorcha' donde señaló que no conocía muchos artistas urbano en el Perú, pero que sí conoce a cantantes de salsa como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, incluso mencionó también a la agrupación de Corazón Serrano.

"No he escuchado raperos peruanos, conozco a Daniela Darcourt, a Yahaira Plasencia, Corazón Serrano. Artistas urbanos no conozco y lo digo con mucho respeto, no he tenido la oportunidad, pero igual la puerta está abierta", expresó.

Así mismo, el cantante urbano señaló que en el Perú está creciendo mucho la industria musical y desea ayudar generando conexiones por medio de colaboraciones musical.

"Creo que es importante realizar esa conexión, es un movimiento que está creciendo en Perú. Si puedo aportar algo para que la música siga creciendo, como lo está haciendo Chile, México y otros países como Colombia puede seguir haciendo crecer nuestra música porque es de todos", dijo.

Las cantantes Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia con dos de las artistas más sonadas en el género de la salsa en el Perú, que han llevado su música a nivel internacional participando en grandes eventos musicales. Por ello, el cantante puertorriqueño estaría viendo la posibilidad de realizar una colaboración con algunas de las intérpretes.

Sobre Ken-y

Kenny Rubén Vázquez, conocido artísticamente como Ken-Y, es un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y pop latino, famoso por ser la "voz romántica" del género. Formó parte del exitoso dúo 'R.K.M. & Ken-Y' desde 2003, pioneros en fusionar el reguetón con el estilo romántico y pop.

El dúo se separó oficialmente en 2024. Ken-Y explicó que la decisión se debió a su deseo de una etapa más relajada y tranquila en su vida personal y profesional. Actualmente está enfocado en su carrera individual, lanzando proyectos como el EP Kenny V y temas como "La Ex".

De esta manera, el cantante Ken-Y se encuentra avanzando en su carrera como solista y durante una entrevista en Perú, señaló su interés por realizar colaboraciones musicales con talentos peruanos. Es así como señaló a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, abriendo una posibilidad sobre un tema con ellas.