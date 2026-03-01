¡Juntos en Arequipa! Suheyn Cipriani habría retomado su relación con el streamer Macarius

Hace unos meses, Suheyn Cipriani inició su relación con el streamer Macarius, pero su romance duró muy poco porque terminaron debido a la distancia y la modelo estuvo llorando por el rompimiento. Ahora, la exreina de belleza fue captada en Arequipa nuevamente con el joven de streaming.

¡Juntos en Arequipa!

El canal de 'Instarándula' compartió imágenes de la modelo Suheyn Cipriani tomada de la mano de Macarius en Arequipa. Como se recuerda, la pareja terminó hace unas semanas atrás, fue el streamer quien dio por terminada la relación con la exreina de belleza durante un cumpleaños, que se debía producto de la distancia.

Incluso, la modelo estuvo señalando que estaba muy enamorada y le chocó que el streamer le terminara, aunque nunca dudó en elogiar varias de sus cualidades. Incluso, Macarius fue víctima de varios 'haters' que apoyaban a la influencer tras verla quebrarse en TikTok.

Ahora, parece que la pareja habría retomado su relación amorosa y la modelo viajó a Arequipa para estar a su lado. Incluso, durante una conversación en TIkTok con Youna, la exreina de belleza señaló que ya no estaría soltera, confirmando así la reconciliación con el streamer.

Suheyn Cipriani sobre Macarius

Durante una entrevista en el pódcast La Manada, Suheyn Cipriani habló con franqueza sobre el fin de su relación con Macarius. La modelo explicó que las agendas recargadas les impedían compartir tiempo de calidad y que el romance terminó volviéndose a distancia. Tras evaluar la situación, el streamer decidió dar un paso al costado al no sentirse cómodo con un vínculo virtual.

"No hemos terminado mucha veces hemos tenido discusiones normales de pareja. El no se siente bien y decidió separarse pero creo que es una decisión madura separarse en el momento indicado y no después", mencionó.

A pesar de la ruptura, Cipriani defendió la actitud de su expareja y destacó las cualidades que la enamoraron. Subrayó que él siempre ha sido cercano a su familia y que su vida está arraigada en Arequipa, un aspecto que ella respeta profundamente.

"Siempre ha sido un buen chico conmigo quiero aclarar. El es muy pegado a su familia allá tiene su vida en Arequipa y eso es una cosa que me enamoró de él por la razón que es tan familiar entonces pedirle que rehagas su vida en otro lugar me parece un poco egoísta".

De esta manera, Suheyn Cipriani siempre elogio a Macarius tras haber terminado su relación y que aún estaba enamorada. Ahora, la pareja habría retomado su relación amorosa tras ser captados juntos en Arequipa.