RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿VOLVIERON?

¡Juntos en Arequipa! Suheyn Cipriani habría retomado su relación con el streamer Macarius

Tras haber anunciado el fin de su relación entre lágrimas, Suheyn Cipriani reapareció en Arequipa tomada de la mano del streamer Macarius.

Suheyn Cipriani habría retomado su relación con el streamer Macarius
Suheyn Cipriani habría retomado su relación con el streamer Macarius (Composición Karibeña)
01/03/2026

Hace unos meses, Suheyn Cipriani inició su relación con el streamer Macarius, pero su romance duró muy poco porque terminaron debido a la distancia y la modelo estuvo llorando por el rompimiento. Ahora, la exreina de belleza fue captada en Arequipa nuevamente con el joven de streaming.

¡Juntos en Arequipa!

El canal de 'Instarándula' compartió imágenes de la modelo Suheyn Cipriani tomada de la mano de Macarius en Arequipa. Como se recuerda, la pareja terminó hace unas semanas atrás, fue el streamer quien dio por terminada la relación con la exreina de belleza durante un cumpleaños, que se debía producto de la distancia.

Incluso, la modelo estuvo señalando que estaba muy enamorada y le chocó que el streamer le terminara, aunque nunca dudó en elogiar varias de sus cualidades. Incluso, Macarius fue víctima de varios 'haters' que apoyaban a la influencer tras verla quebrarse en TikTok.

Ahora, parece que la pareja habría retomado su relación amorosa y la modelo viajó a Arequipa para estar a su lado. Incluso, durante una conversación en TIkTok con Youna, la exreina de belleza señaló que ya no estaría soltera, confirmando así la reconciliación con el streamer.

@instarandula

Suheyn y Macarius más juntos que nunca

♬ sonido original - Instarandula

Laura Spoya regresa a conducir 'Al sexto día' tras operación por choque vehicular: "El show debe continuar"
Lee también

Laura Spoya regresa a conducir 'Al sexto día' tras operación por choque vehicular: "El show debe continuar"

Suheyn Cipriani sobre Macarius

Durante una entrevista en el pódcast La Manada, Suheyn Cipriani habló con franqueza sobre el fin de su relación con Macarius. La modelo explicó que las agendas recargadas les impedían compartir tiempo de calidad y que el romance terminó volviéndose a distancia. Tras evaluar la situación, el streamer decidió dar un paso al costado al no sentirse cómodo con un vínculo virtual.

"No hemos terminado mucha veces hemos tenido discusiones normales de pareja. El no se siente bien y decidió separarse pero creo que es una decisión madura separarse en el momento indicado y no después", mencionó.

A pesar de la ruptura, Cipriani defendió la actitud de su expareja y destacó las cualidades que la enamoraron. Subrayó que él siempre ha sido cercano a su familia y que su vida está arraigada en Arequipa, un aspecto que ella respeta profundamente.

Masiel Málaga confirma su soltería en vivo y todo indica el fin de su romance con 'Churrito' Hinostroza
Lee también

Masiel Málaga confirma su soltería en vivo y todo indica el fin de su romance con 'Churrito' Hinostroza

"Siempre ha sido un buen chico conmigo quiero aclarar. El es muy pegado a su familia allá tiene su vida en Arequipa y eso es una cosa que me enamoró de él por la razón que es tan familiar entonces pedirle que rehagas su vida en otro lugar me parece un poco egoísta".

De esta manera, Suheyn Cipriani siempre elogio a Macarius tras haber terminado su relación y que aún estaba enamorada. Ahora, la pareja habría retomado su relación amorosa tras ser captados juntos en Arequipa.

Temas relacionados Arequipa Macarius relación retomaron Suheyn Cipriani

Siga leyendo

Lo Más leído

Testigo del atropello de Lizeth Marzano revela detalles inesperados: "Ha sido una negligencia de tiempo"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

¡Tras 30 años juntos! Carlos Alcántara se habría separado de su esposa Jossie Lindley

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

últimas noticias
Karibeña