Hugo García se suma a trend que cuestiona su paternidad con Isabella Ladera: "No lo dudé"

El anuncio del primer hijo de Hugo García y Isabella Ladera desató una ola de comentarios en redes sociales sobre la paternidad del ex chico reality. Algunos usuarios incluso lo llamaron "padrastro" y viralizaron un trend en TikTok que buscaba burlarse de la situación. Lejos de incomodarse, el modelo decidió responder con humor.

Hugo García se suma a las bromas

El exintegrante de Esto es Guerra oficializó su relación con Isabella y anunció el embarazo en un corto plazo, hecho que generó suspicacias entre algunos internautas. Bajo el lema "Pa' h** Hugo García", varios usuarios crearon videos que lo dejaban mal parado y cuestionaban si realmente era el padre del bebé en camino.

En lugar de confrontar directamente a los críticos, Hugo optó por integrarse al trend. Publicó un video donde aparece practicando surf junto a Isabella en Miami y acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente se volvió viral:

"Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo, pero para hvn Hugo García". La frase final se replicó en TikTok y multiplicó las reacciones.

Diversas figuras del espectáculo comentaron la publicación. Entre ellas destacó Alejandra Baigorria, quien mostró su respaldo al modelo y aseguró que había pensado salir en su defensa.

"Mi Huguito, yo ya iba a hacer mi descargo en TikTok puteando a todos... la verdad, qué lindo que lo tomes así... pero igual yo los mandaré al cacho a todos, que se vayan a trabajar o a ver por sus propias vidas antes de hacer huevadas como esas... tqm, amigo, sé feliz y lo demás que chuuuuu", escribió.

Otros personajes como Patricio Parodi, Mario Irivarren y Piero Arenas también reaccionaron, dejando en claro que el círculo cercano del exchico reality no tomó las bromas de manera personal.

Isabella dice que hizo "padrastro" a Hugo

Tras confirmar que estaba embarazada, Isabella concedió una entrevista a una conocida revista, pero se negó a contar el tiempo exacto de gestación que tenía, indicando que era algo que quería mantener en reserva por su seguridad y tranquilidad.

Sin embargo, esta respuesta generó muchas dudas y burlas por parte de los usuarios, quienes pusieron en duda si Hugo García es realmente el padre del bebé que Isabella está esperando. Algunos incluso insinuaron que el verdadero padre podría ser el cantante Beéle, expareja de Isabella Ladera.

Uno de los tantos comentarios que dejaron los internautas hacía referencia a una fotografía donde Isabella aparece celebrando mientras se toca levemente la pancita y agregaron el texto: "Car**o, lo hice padrastro". Isabella decidió responder a esta burla de forma muy peculiar.

"Sí, pero con Mía", respondió, dando a entender que Hugo García sí es padrastro, pero de su hija mayor, que tiene aproximadamente cinco años.

Isabella Ladera responde comentarios.

El embarazo de Hugo García e Isabella Ladera no solo recibió felicitaciones, también desató rumores y burlas en redes sociales. Ambos enfrentaron las críticas con humor y mensajes directos. Mientras los comentarios continúan, la pareja se mantiene unida y enfocada en esta nueva etapa, decidida a no dejar que las especulaciones opaquen la llegada de su hijo.