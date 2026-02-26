Isabella Ladera sale a responder tras trend donde se burlan de Hugo García: "Solo destilan odio y morbo"

Desde que Isabella Ladera y Hugo García revelaron que se convertirán en padres juntos han causado un gran revuelo en las redes sociales. Como la influencer no ha querido decir tiempo tiempo tiene de gestación, ha causado mucha duda entre algunos seguidores que empezaron a realizar un trend burlándose del peruano.

Isabella Ladera defiende a Hugo García

Ante las burlas que viene recibiendo Hugo García en TikTok, Isabella Ladera fue consultada en sus redes sobre esta situación donde señalan que estaría agarrando de 'padrastro' al peruano para sus hijos. La joven venezolana cansada decidió responder con todo en sus redes.

"Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad, pero también entiendo que estamos en un momento en donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importarles a qué pueden llevar por el medio", expresó.

Así mismo, señaló que aquellas personas que lo hacen solo destilan odio y lo harían por sacar contenido en sus redes para tener más vistas.

"De igual manera me da pesar pasar por esas personas que solo destilan odio y morbo, no veo absolutamente a nadie admirable o feliz haciendo ese tipo de 'contenido'", dijo.

Emocionado al recibir la noticia

El exguerrero compartió un video que captó el instante exacto en que Isabella Ladera le revela que está embarazada. La influencer venezolana preparó la sorpresa con ropa de bebé y las pruebas de embarazo, pero al principio Hugo dudó de la veracidad del momento.

"Mi rección cuando me entero que voy a ser papá", dice en la descripción del video. Dentro del video se lee: "Al comienzo cuando me jala, no quería ir porque pensaba que me iba a hacer una broma como la de la araña".

Sin embargo, cuando se sentó y abrió la bolsa con ropa de bebé, seguía sin creer que la noticia fuera real. El instante definitivo llegó cuando Hugo vio las pruebas de embarazo. La emoción se apoderó de él, y su reacción conmovió a todos.

"Vuelvo a buscar en la bolsa y encuentro las pruebas de embarazo. Lit me puse en blanco y solo le dije: ¿me estás jodiendo? (pero de alegría) y cuando volteo la veo llorando. Ahí realmente entendí que no era ninguna broma y VOY A SER PAPÁ", relató García.

De esta manera, Hugo García se encuentra feliz por la llegada de su primer hijo con Isabella Ladera. Ahora, viene siendo blanco de burlas en TikTok, pero la influencer sale a defenderlo con todo.