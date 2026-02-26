Película 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' llega a Netflix tras éxito en los cines peruanos

La película 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', que se convirtió en la producción peruana más taquillera de 2025, comienza su expansión internacional al integrarse al catálogo de Netflix. La cinta, que reunió a más de 1,5 millones de espectadores en salas nacionales, estará disponible próximamente en 50 países de Latinoamérica, ampliando significativamente su alcance y visibilidad.

Éxito nacional y acuerdo con Netflix

Realizada por Producciones Colibrí, la película se estrenó el 30 de octubre y permaneció en cartelera hasta el 4 de febrero, logrando un respaldo masivo del público peruano. El gerente general de la productora, Carlos Maguiña, destacó que el acuerdo con la plataforma representa:

"un paso firme hacia la internacionalización de nuestras historias", y subrayó que la respuesta del público demostró que las producciones nacionales de gran escala técnica y narrativa generan gran interés.

El convenio con Netflix permitirá que la película llegue a espectadores de diversos países latinoamericanos, lo que constituye un avance importante para la industria peruana, que busca expandir su presencia fuera del mercado local.

Además, Maguiña señaló que esta incorporación coincide con una etapa de crecimiento sostenido del cine peruano, que ha aumentado su participación en festivales y circuitos internacionales en los últimos años.

Historia y relevancia de la película

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' narra uno de los episodios más significativos de la historia reciente del Perú: la Operación Chavín de Huántar de 1997, que puso fin a la ocupación de la residencia del embajador de Japón en Lima. La película combina precisión histórica con una mirada profundamente humana, enfocándose en los comandos que participaron en la misión.

La producción no solo reconstruye la estrategia y los aspectos tácticos del operativo, sino que también muestra los dilemas, emociones y sacrificios de quienes arriesgaron su vida en un momento que mantuvo al país y a la comunidad internacional en vilo.

La intervención, que comenzó en diciembre de 1996 y culminó con el rescate el 22 de abril de 1997, se recuerda como un hito clave en la lucha contra el terrorismo en Perú. Desde su estreno, la película acumuló 1,548,074 asistentes, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales del cine peruano en los últimos años.

Próximo estreno en streaming y proyección internacional

Producciones Colibrí anunciará próximamente la fecha oficial de estreno de la película en Netflix. La expectativa generada por su incorporación al catálogo de la plataforma confirma el interés del público y consolida la presencia del cine peruano en el ámbito latinoamericano.

El caso de 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' se suma a la tendencia de producciones nacionales que buscan proyección global mediante historias locales contadas con altos estándares técnicos. El respaldo obtenido en salas y la próxima internacionalización reafirman el potencial del cine peruano.