RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo mismo!

¡Igualito! Pamela López dedicó la misma frase que decía a su ex Christian Cueva para Paul Michael

Por medio de sus redes, Pamela López compartió una dedicatoria a Paul Michael por su cumpleaños, pero usó las mismas palabras que le decía a Christian Cueva.

Pamela López dedicó misma frase que decía a Cueva para Paul Michael
Pamela López dedicó misma frase que decía a Cueva para Paul Michael (Composición Karibeña)
26/02/2026

Hace unos días, Paul Michael conocido por ser la pareja de Pamela López cumplió sus 28 años y la influencer no dudó en dedicarle un cariño mensaje. Lo que ha llamado la atención de seguidores, es que usó las mismas palabras que dedicaba a Christian Cueva cuando era su cumpleaños.

Usa la misma frase para Paul Michael

A través de sus redes, Pamela López compartió fotografías y videos de cómo empezaron a celebrar el cumpleaños de Paul Michael desde la noche del 23 de febrero. Ahora, la influencer le dedicó un mensaje donde lo llena de elogios y que ha traído mucha energía y buena vibra a su vida. Además, de que la ama junto a sus cuatro hijos.

Aunque le dedicó un sentido mensaje muy largo, lo que llamó la atención del influencer de TikTok, es que la 'KittyPam' le dedicó la misma frase que le decía a su ex Christian Cueva en sus cumpleaños, y ahora para Paul Michael. Esto fue evidenciado por un influencer en TikTok donde señala que probablemente dedica lo mismo a todos.

"Te amo hasta la casita de Dios", es la misma frase que antes Pamela López dedicaba a Cueva y ahora, se lo dice a Paul Michael. Así mismo, el influencer comenta: "Parece que le dedica lo mismo a todas sus parejas, la KittyPam repite la frase que dedicaba al 'Aladino' a su colágeno".

@farandula.lorcha ¡Copia y pega! 🙉😂 #farandulalorcha #pamelalopez #cueva #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ La Clandestina - Paul Michael

Flavia Laos sorprende al firmar con sello de la disquera de BTS: "Esto realmente está sucediendo"
Lee también

Flavia Laos sorprende al firmar con sello de la disquera de BTS: "Esto realmente está sucediendo"

Pamela López con el cantante

La relación de la pareja no ha sido oficializada ante los medios y según revelan ellos, tampoco frente a sus menores hijos a pesar de estar juntos por casi un año. Actualmente, la pareja y la familia de ambos se encuentran celebrando de manera privada el cumpleaños con el cantante.

De esta manera, Pamela López sigue firme en su relación con Paul Michael donde afirma que la apoya de manera emocional y que la hace muy feliz. Ahora, se encuentran celebrando el cumpleaños del joven cantante que está cumpliendo 28 años y hoy estaría realizando una fiesta para celebrarlo con el apoyo de los canjes de la trujillana.

De esta manera, Pamela López parece estar pasando una buena relación con su actual pareja Paul Michael y más que acaba de celebrar el cumpleaños del salsero. Aunque, algunos seguidores criticaron por haber usado la misma frase que le decía a Christian Cueva cuando estaban juntos, y ahora se lo dice al joven cantante de salsa.

Christian Cueva sorprende con reacción tras pregunta sobre boda con Pamela Franco: ¿Qué respondió?
Lee también

Christian Cueva sorprende con reacción tras pregunta sobre boda con Pamela Franco: ¿Qué respondió?

Temas relacionados christian cueva misma frase Pamela Lopez Paul Michael

Siga leyendo

Lo Más leído

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Prometida de Miguel Trauco reaparece con mensaje en redes tras denuncia y deja dudas sobre su relación

últimas noticias
Karibeña