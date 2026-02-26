¡Igualito! Pamela López dedicó la misma frase que decía a su ex Christian Cueva para Paul Michael

Hace unos días, Paul Michael conocido por ser la pareja de Pamela López cumplió sus 28 años y la influencer no dudó en dedicarle un cariño mensaje. Lo que ha llamado la atención de seguidores, es que usó las mismas palabras que dedicaba a Christian Cueva cuando era su cumpleaños.

Usa la misma frase para Paul Michael

A través de sus redes, Pamela López compartió fotografías y videos de cómo empezaron a celebrar el cumpleaños de Paul Michael desde la noche del 23 de febrero. Ahora, la influencer le dedicó un mensaje donde lo llena de elogios y que ha traído mucha energía y buena vibra a su vida. Además, de que la ama junto a sus cuatro hijos.

Aunque le dedicó un sentido mensaje muy largo, lo que llamó la atención del influencer de TikTok, es que la 'KittyPam' le dedicó la misma frase que le decía a su ex Christian Cueva en sus cumpleaños, y ahora para Paul Michael. Esto fue evidenciado por un influencer en TikTok donde señala que probablemente dedica lo mismo a todos.

"Te amo hasta la casita de Dios", es la misma frase que antes Pamela López dedicaba a Cueva y ahora, se lo dice a Paul Michael. Así mismo, el influencer comenta: "Parece que le dedica lo mismo a todas sus parejas, la KittyPam repite la frase que dedicaba al 'Aladino' a su colágeno".

Pamela López con el cantante

La relación de la pareja no ha sido oficializada ante los medios y según revelan ellos, tampoco frente a sus menores hijos a pesar de estar juntos por casi un año. Actualmente, la pareja y la familia de ambos se encuentran celebrando de manera privada el cumpleaños con el cantante.

De esta manera, Pamela López sigue firme en su relación con Paul Michael donde afirma que la apoya de manera emocional y que la hace muy feliz. Ahora, se encuentran celebrando el cumpleaños del joven cantante que está cumpliendo 28 años y hoy estaría realizando una fiesta para celebrarlo con el apoyo de los canjes de la trujillana.

De esta manera, Pamela López parece estar pasando una buena relación con su actual pareja Paul Michael y más que acaba de celebrar el cumpleaños del salsero. Aunque, algunos seguidores criticaron por haber usado la misma frase que le decía a Christian Cueva cuando estaban juntos, y ahora se lo dice al joven cantante de salsa.