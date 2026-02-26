Christian Cueva sorprende con reacción tras pregunta sobre boda con Pamela Franco: ¿Qué respondió?

El programa 'Orderique Sí Va a Salir' regresa a la pantalla con su cuarta temporada este domingo 1 de marzo a las 6:50 p.m., bajo la conducción de Juan Carlos Orderique. Para su estreno, tendrá de invitado especial a Christian Cueva, quien hablará sobre su presente profesional, su incursión en la música y su relación con la cantante Pamela Franco.

¿Hay planes de boda? La pregunta que incomodó a Cueva

Durante una reciente aparición en el programa 'América Hoy', Juan Carlos Orderique promocionó el estreno de la nueva temporada y presentó un avance de la entrevista exclusiva. En las imágenes se observa el momento en que surge la pregunta sobre un posible matrimonio entre Christian Cueva y Pamela Franco.

Orderique no dejó pasar la oportunidad y consultó directamente al futbolista sobre sus planes de boda. Sin embargo, fue la propia cantante quien intervino y redirigió la interrogante.

"(¿Existe planes de boda a futuro?) Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor pregúntale a él", expresó Franco, dejando la responsabilidad de la respuesta en manos de su pareja.

La reacción de Cueva no pasó desapercibida. El jugador se mostró sorprendido y evitó pronunciarse en ese instante, aumentando la expectativa sobre lo que revelará en el programa. La respuesta completa se conocerá en la emisión del domingo, lo que ha alimentado las especulaciones sobre si la pareja ya tendría fecha definida para dar el siguiente paso.

Los anillos que despiertan especulaciones

En paralelo al anuncio del programa, un detalle en redes sociales alimentó los rumores de compromiso. Christian Cueva compartió en sus historias una imagen de llamativos anillos que, por su diseño y brillo, muchos interpretaron como una señal dirigida a Pamela Franco.

La fotografía, que aparentemente publicó primero una joyería, muestra una pieza doble y de apariencia lujosa. El gesto bastó para que los seguidores de la pareja comenzaran a especular sobre una posible pedida de mano.

Hasta el momento, el futbolista no ha aclarado el significado de la publicación. Sin embargo, su relación con Pamela Franco continúa generando interés, especialmente tras los episodios mediáticos vinculados a su expareja Pamela López. En medio de la controversia, Cueva y Franco se muestran unidos y comparten momentos públicos que refuerzan la imagen de estabilidad.

En conclusión, el estreno de la nueva temporada de Orderique Sí Va a Salir promete ser uno de los momentos más comentados del fin de semana. Christian Cueva hablará de fútbol, música y responderá sobre los rumores de boda con Pamela Franco. Este domingo, el futbolista tendrá la palabra final.