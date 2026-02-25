Pamela López se quiebra en televisión tras las palabras de su hija mayor: "Son mujeres muy fuertes"

En las últimas semanas, Pamela López ha estado enfocada en un concurso de baile junto a su segunda niña y en el programa de entretenimiento ambas fueron sorprendidas por su hija mayor de 21 años, conmocionándolas en vivo.

Hija mayor de Pamela López dedica mensaje

En el programa 'Mande quien Mande', Laura Huarcayo mostró a Pamela López y a su hija Briana un mensaje de parte de su hija mayor antes de su presentación de baile. Es así como la joven Fabiana de 21 años expresó sentirse muy orgullosa de su madre y su hermanita.

"Desearte en este día el mayor de las bendiciones a ti junto a mamá, lo van hacer increíble ya que son mujeres muy fuertes y muy talentosas. Muestren esa vibra tan hermosa que tienen y contagien a todo el público con su felicidad. Les mando un beso, son las mejores", expresó.

La hija de Christian Cueva se conmovió mucho tras escuchar las palabras de ánimo de su hermana mayor, a quien no ve tan seguido porque se encuentra en Trujillo, y ella en Lima con su mamá y sus hermanos.

"La extraño, vivimos en diferentes lugares, ella está en Trujillo", expresó la pequeña niña muy conmocionada.

Pamela López llora en programa

La influencer Pamela López también se quebró al escuchar las palabras de su hija Fabiana y señaló que siendo muy joven, ha demostrado tener mucha fortaleza apoyándola en momentos muy complicadas tras terminar con Christian Cueva.

"Es una jovencita de 21 años que a su corta edad me ha demostrado mucha fortaleza. Es uno de mis cables a tierra que me ha ayudado mucho en un proceso difícil que pasé y hoy en día es un modelo a seguir de Brianita y todos sus hermanos", señaló.

Además, la ex del pelotero señaló que antes no solía hablar mucho ante los medios porque era tímida y menos que podría bailar en un concurso de un programa nacional, pero siempre tuvo el apoyo de su hija mayor.

"Yo era extremadamente tímida, no decía más de dos palabras porque tenía pánico escénico, jamás me imaginé bailar en una pista de baile, pero ella siempre me ha demostrado madurez, fortaleza junto a sus hermanitos en cada gala, es admirable", agregó.

De esta manera, Pamela López se quebró en el programa en vivo cuando escuchó de las bellas palabras de su hija mayor Fabiana, donde afirmó que ha sido un gran apoyo en medio de sus problemas.