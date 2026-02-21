¡Susto en Trujillo! Colapsó escenario donde iba a cantar Corazón Serrano

El susto se vivió a lo grande en Trujillo. Parte del escenario donde iba a presentarse la agrupación Corazón Serrano colapsó durante los trabajos de montaje para el Festival de la Marinera, generando preocupación entre el público y los organizadores del evento. ¿Qué más pasó? Te contamos.

Escenario donde iba a presentarse Corazón Serrano colapsó

Momentos de tensión se vivieron en Trujillo luego de que parte del escenario donde iba a presentarse Corazón Serrano colapsara durante los trabajos de montaje para el Festival de la Marinera. El hecho ocurrió en el complejo Chan Chan y generó preocupación entre los asistentes y fanáticos que esperaban con emoción el esperado concierto de cumbia.

Según los primeros reportes, la caída de una parte de la estructura metálica sucedió mientras se instalaba el escenario del evento, donde también estaban programadas las presentaciones de los Hermanos Amaya. La noticia se volvió viral rápidamente en redes sociales, sobre todo porque se trataba de un show muy esperado por el público norteño.

El incidente ocurrió el sábado 21 de febrero en el complejo Chan Chan (ex complejo Chicago), en la ciudad de Trujillo, justo cuando se realizaban labores de armado de la estructura del escenario para el festival. En ese lugar se iba a realizar el espectáculo musical que incluía a reconocidas agrupaciones de cumbia.

El desplome de parte del armazón sorprendió a quienes se encontraban cerca del recinto. De acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales, una persona habría resultado herida tras la caída de la estructura metálica, lo que encendió las alertas sobre la seguridad del evento.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las coordinaciones necesarias para revisar lo sucedido y garantizar que el espectáculo pudiera realizarse sin mayores riesgos para el público y los artistas.

Municipalidad se pronuncia y continúan las actividades

Luego del susto, la Municipalidad Provincial de Trujillo emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. Además, pidió calma a los asistentes que esperaban el concierto del Festival de la Marinera.

"Ante los últimos incidentes en el Estadio Chan Chan, donde una parte de la estructura se desprendió ligeramente, se ha coordinado con la empresa encargada para que arregle el desperfecto para continuar con el espectáculo con los grupos Amaya Hermanos y Corazón Serrano como estaba previsto. Gracias por su paciencia y seguir apoyando el Festival de la Marinera", se lee.

Cabe recordar que Corazón Serrano había sido anunciada como uno de los grupos fuertes del evento. Por ello, miles de fans se estaban preparando para cantar sus éxitos en este concierto gratuito difundido previamente por la comuna.

Sin embargo, el incidente también generó comentarios divididos en redes. Algunos ciudadanos cuestionaron los detalles sobre la organización del evento, como la logística, la seguridad y la implementación técnica del escenario.

Finalmente, se observó que el escenario fue reparado, ya que las presentaciones musicales comenzaron por la tarde en el complejo Chan Chan, llevando tranquilidad a los asistentes. Por la noche, los Hermanos Amaya se presentaron y más adelante entraría Corazón Serrano, de no ocurrir ninguna eventualidad.

En conclusión, el colapso parcial del escenario causó gran preocupación entre los seguidores de Corazón Serrano y el público del festival. Sin embargo, tras las reparaciones correspondientes, el evento pudo continuar con normalidad, mientras se espera que las autoridades determinen las causas del incidente y refuercen las medidas de seguridad en futuros conciertos.