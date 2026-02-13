Susana Alvarado de Corazón Serrano preocupa a sus fans tras declaraciones sobre su estado físico: ¿Qué pasó?

La cantante Susana Alvarado, conocida como la "Morena de Oro" de Corazón Serrano, se robó todas las miradas durante el concierto por el 33 aniversario de la agrupación. Sin embargo, la artista, reveló unos detalles sobre su salud que encendieron las alarmas en sus seguidores,

Dolores y sacrificios que revela la 'Morena de oro'

Durante el espectáculo realizado en el Estadio San Marcos, Susana Alvarado compartió con miles de asistentes la energía que la caracteriza, aunque no ocultó los efectos del paso del tiempo en su cuerpo. En entrevista para el programa Amor y Fuego, la artista expresó:

"Mientras más pasa la edad, los dolores de espalda son mucho más fuertes".

Alvarado ingresó a Corazón Serrano a los 18 años y, con 28 años de edad, acumula más de una década de intensa actividad artística. La cantante detalló que los constantes viajes, los tacones y la exigencia del ritmo de la industria musical implican un costo físico considerable.

"Tengo ya más de 10 años en este trabajo y es constantes viajes, tacones... más de 10 años es bastante tiempo", indicó, destacando que su pasión por la música la mantiene firme en los escenarios a pesar de las molestias.

La artista reafirmó que, aunque los dolores físicos son inevitables, su compromiso con la música y la conexión con sus seguidores supera cualquier dificultad.

Susana Alvarado recibe críticas tras cantar con María Becerra

La aparición de María Becerra se dio con gran expectativa. La cantante abrió su participación interpretando su exitoso tema 'Adiós', acompañada por Susana Alvarado. La colaboración despertó una respuesta inmediata del público presente, que celebró el cruce musical entre la artista argentina y una de las voces más conocidas de Corazón Serrano.

Minutos después, el ambiente alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Becerra se unió a Cielo Fernández para interpretar el 'Mix Poco Yo', momento que fue ampliamente celebrado por los asistentes. La artista también aprovechó su visita para anunciar el estreno de su nueva canción, 'Siete vidas', por primera vez en vivo.

Sin embargo, las redes sociales reaccionaron con dureza ante algunos detalles del show. Varios usuarios cuestionaron el desempeño vocal de Susana Alvarado durante la interpretación de 'Adiós', señalando que el registro no habría sido el más adecuado para su voz. Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como:

"No es su nota para Susana por registro vocal", "Susana no daba para esa canción", "Le quedó grande" y "Se nota su nerviosismo". Estas opiniones abrieron un debate entre los seguidores de la agrupación, quienes defendieron y criticaron la presentación por igual.

Pese a los comentarios divididos, Susana Alvarado se consolida como una de las voces más queridas de la cumbia peruana. Su confesión sobre los dolores físicos y la presión de los escenarios reveló el esfuerzo que hay detrás de cada presentación asegurando que su pasión por la música y el cariño del público siguen siendo su principal motor.