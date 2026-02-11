César BK y Farik Grippa confirman colaboración musical: "Nos unimos para hacer historia"

La industria musical peruana está a punto de ser testigo de un estreno sin precedentes. César BK y Farik Grippa han unido talentos para presentar un tema inédito que promete revolucionar la escena. Conoce en la siguiente nota todos los detalles sobre esta nueva colaboración.

César Bk y Farik Grippa anuncian colaboración

Alejado de las polémicas, el cantante urbano César Bk se une por primera vez junto al reconocido artista Farik Grippa. Un junte que dará que hablar este verano 2026, ya que ambos talentos no habían compartido escenario hasta ahora.

A través de un video cargado de energía, sol y mucha actitud, César BK ha lanzado un "comunicado oficial a la opinión pública" que ha dejado a sus seguidores con la expectativa por las nubes. El anuncio de esta colaboración promete marcar un antes y después en la carrera de ambos artistas.

Las imágenes revelan que el videoclip tuvo como escenario las imponentes playas de Tacna. El video inicia con un mensaje directo y cargada de ambición: "Farik Grippa y yo nos unimos para hacer historia con esta nueva canción", sentando las bases de lo que promete ser un éxito rotundo.

"Llegó el momento de darle a mi gente lo que se merece y cerrar algunas bocas", expresó el cantante César BK por medio de un video que publicó en Instagram.

Esta propuesta va más allá de ser un sencillo convencional; se trata de una canción inédita producida íntegramente en la ciudad que nació César BK, contando con el respaldo de su público y un equipo que ha supervisado cada detalle. El lanzamiento marcará, además, el primer tema del artista tacneño en este 2026.

César BK en 'Premios Lo Nuestro'

Por otro lado, César Bk, quien el año pasado logró posicionar temas importantes, se prepara para representar al Perú en los 'Premios Lo Nuestro 2026', donde se presentan artistas como Camilo, Grupo Frontera, Farruko y muchos más. Este evento se realizará el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida, Estados Unidos.

Si algo queda claro con este adelanto, es que este videoclip promete ser espectacular, aprovechando los paisajes peruanos. Aunque aún no se ha revelado el género ni el día de estreno de la canción, la expectativa de por sí ya es grande.

En resumen, los cantantes peruanos César BK y Farik Grippa anunciaron una colaboración musical que ha sido grabado en la ciudad de Tacna. Con esta unión, ambos artistas no solo buscan dominar los rankings nacionales, sino también reafirmar el poder de la industria peruana en el mercado internacional.