Amy Gutiérrez sobre pelea entre el novio de Leslie Shaw y César BK: "Cada quien con su loco"

A través delas redes, César BK reveló que fue golpeado por 'El Prefe' y fue amenazado por Leslie Shaw tras ser agredido. Esto llevó a poner una denuncia en la policía y ahora, Amy Gutiérrez salió a opinar sobre esta situación.

Amy Gutiérrez sobre pelea entre Shaw y César BK

La joven Amy Gutiérrez es una artista cercana tanto de Leslie Shaw como de César BK, y estuvo en las grabaciones de una canción con Yahaira Plasencia. Es así como la salsera fue consultada sobre la reciente polémica que involucra a los dos artistas peruanos tras una agresión.

"Que pena que tenga que llegar a ese punto ¿no? creo que hay maneras de solucionar ciertas asperezas, pero bueno, cada quien con su loco o su loca, escuchamos, pero no juzgamos", expresó la salsera.

Además, señaló que no tiene ningún problema con Leslie Shaw y respeta su forma de pensar. Incluso, señaló que le gustaría que puedan realizar una colaboración musical juntas.

"Yo súper bien con Leslie. Ella tiene su estilo, su forma de pensar y todo lo que en televisión habla sin pelos en la lengua, pero eso a mí no me afecta para nada, lo contrario. Ojalá pueda colaborar con ella en algún momento (¿Eres angurrienta?) No, hay niveles amiga", expresó.

¿Qué dijo César BK?

En el programa 'Amor y Fuego', César BK se comunicó directamente con ellos para dar su descargo luego de que Leslie Shaw lo minimizara y ser señalado por los seguidores de la 'gringa' de querer llamar atención. Aunque, él afirma que es ella quien habría armado todo esta pelea.

"¿Qué tan exitosa tiene que ser, para que cada vez que tenga que hacer un lanzamiento, se pelee con alguien?, sus seguidores dicen que soy yo el que está buscando eso. Yo no tengo un lanzamiento esta semana, pero hoy creo que lanza algo hoy por la noche. Qué casualidad", expresó.

En otro momento, el artista afirma que en ningún momento busco atención porque no tiene lanzamientos programados esta semana, pero Leslie Shaw sí los tenía. Además, revela que en las cámaras de seguridad se puede ver como 'El Prefe' es quien se acerca a él.

De esta manera, Amy Gutiérrez reprueba todo acto de agresión que puedan demostrar los artistas. En ese sentido, la salsera señala que no tiene problemas ni con César BK ni con Leslie Shaw, aunque señala que le gustaría grabar un feat con la novia del 'Prefe'.