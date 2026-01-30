César Vega sobre la relación de Suheyn Cipriani con el streamer Macarius: "Que le vaya súper bien"

Hace un año, Suheyn Cipriani estaba denunciando a César Vega tras haberla agredido frente a su menor hija. Ahora, la modelo hizo su vida iniciando una relación con el streamer Macarius, y el salsero celebra la vida de su expareja.

César Vega sobre la nueva relación de su ex con Macarius

El programa 'Amor y Fuego' entrevistó a César Vega cuando grababa una colaboración con la cantante Yahaira Plasencia. El salsero sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre la nueva relación de su expareja Suheyn Cipriani.

Como se recuerda, la modelo y el streamer oficializaron su relación romántica en el podcast 'La Manada' con mariachis en vivo. Al parecer, el padre de su segunda hija no tendría ningún problema con que Suheyn pueda rehacer su vida.

"Si ellos son felices, pues esa felicidad la comparto también y que le vaya súper bien siempre. (¿Cuándo ella bromeaba que le gustaban los malandros, te reías?) Yo ya estoy casi fuera del malandreo, pero nada ahí estamos", expresó.

Sobre llevarse bien con Suheyn

César Vega y Suheyn Cipriani terminaron de muy mala forma en medio de una denuncia por agresión a inicios de 2025. Desde entonces, han tenido solo cordialidad como padre de una niña pequeña. Por ello, el salsero señala que ya cumplirá un año de sobriedad y no quiere volver a ser una persona alcohólica, apoyándose con grupos.

"A punto de cumplir un año de sobriedad, nada. Me doy cuenta que sí se puede, soy una persona que todo lo que me quede de vida tengo que estar en un grupo de apoyo, tengo que estar viviendo ya no a mi voluntad porque siempre que intentó yo solo, no se pudo. Se puede mejorar muchas cosas, se puede seguir avanzando", señaló.

Así mismo, señaló que en algún momento pueda llevarse bien con la madre de su segunda hija, así como se lleva bien con Suu Rabanal, madre de su hija mayor.

"Yo a ese infierno no quiero regresar nunca más. Espero llevarme bien con la mamá de mi segunda hija en algún momento", agregó a los medios de TV.

De esta manera, Suheyn Cipriani se encuentra en una nueva etapa de su vida amorosa con el streamer Macarius, y por su parte, su expareja César Vega se viene recuperándose para mantenerse sobrio y señaló que se siente feliz por la modelo en su nueva relación, expresando que le desea todo lo mejor.