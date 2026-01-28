Macarius sorprendió a Suheyn Cipriani con romántica serenata en vivo: "¿Te gustaría ser mi novia?"

Desde hace días, Suheyn Cipriani reveló que mantiene una relación con el streamer Macarius. A pesar de las críticas, la pareja ha seguido enfrente y el joven arequipeño decidió sorprender a la modelo visitando su podcast.

Macarius sorprende a modelo

En el podcast 'La Manada', el streamer Macarius llegó para sorprender a la exreina de belleza y hablar sobre la relación de más que salientes que llevan hace unos meses. Es así como el joven apareció en el set con un gran ramo de rosas y mariachis para la joven modelo.

Además, el arequipeño decidió dedicarle algunas palabras de cariño hacia Suheyn Cipriani donde menciona que viajó hasta Lima para pedirle de forma romántica y en vivo, que si desea ser su novia.

"Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón, aunque la gente piense otra cosa. He venido a Lima por ti para estar contigo. Eres una chica súper especial, me encantan tus ojitos, tu forma de ser, la forma de cómo me tratas y cuidas de mí. Te quería preguntar algo, sí te gustaría ser mi novia", expresó.

Suheyn Cipriani responde

Es así como la exreina de belleza decide aceptar el pedido del joven streamer para ser su pareja de manera oficial. Además, señaló algunas cosas que admira de su actual pareja Macarius.

"Me pongo nerviosa, ay amor. Sí, obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble y eres la mejor persona que podría estar a mi lado", menciona la joven.

Modelo hace aclaración sobre su relación

Durante una interacción con sus seguidores en una plataforma online, Suheyn Cipriani respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre su romance con Macarius. Todo ocurrió cuando un usuario insinuó que el streamer solo era su "saliente", comentario que la modelo no dejó pasar y que la motivó a aclarar públicamente su situación sentimental.

"No soy su saliente, soy su mujer. Soy el amor de su vida, su futura esposa. No soy su saliente, por favor respetemos los rangos", expresó la ex Miss Perú.

De esta manera, Suheyn Cipriani y el streamer Macarius han oficializado su relación amorosa en vivo durante el podcast 'La Manada'. Es así como la pareja deja atrás las críticas y expresa su amor ante el público.