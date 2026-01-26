Pedro Aquino habría sido separado indefinidamente de Alianza Lima por presunta indisciplina en Uruguay

Alianza Lima vive uno de sus momentos más delicados tras una grave denuncia que involucra a su plantel. Luego de separar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el club habría decidido apartar también a Pedro Aquino por un acto de indisciplina en Montevideo, aunque no figura en la acusación legal.

Pedro Aquino también fue separado del plantel íntimo

La noche del domingo 25 de enero, Phillip Butters reveló que Pedro Aquino habría participado en un acto de indisciplina en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo. La versión cobró fuerza al dejarse entrever la presencia del volante en el lugar de los hechos.

Tras corroborar la situación en horas de la mañana, la dirigencia habría optado por separarlo de forma indefinida, al igual que ocurrió con Zambrano, Trauco y Peña. Sin embargo, desde el entorno del club precisaron que el mediocampista solo estaría implicado en una indisciplina y no en el presunto delito denunciado.

El periodista Carlos Panez, de Exitosa, confirmó esta versión y aseguró que la decisión ya está tomada, aunque el club aún no la oficializa.

"Se ha confirmado que Pedro Aquino se suma a la lista de futbolistas separados de forma indefinida en Alianza Lima debido a que se ha comprobado su presencia en este acto de indisciplina desarrollado en Uruguay. Pedro no va más en Alianza Lima pese a que su situación contractual es distinta, ya que él estaba a préstamo de Santos Laguna de México", declaró.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El periodista de Exitosa, Carlos Panez, informó que Alianza Lima decidió separar a Pedro Aquino por su participación en un acto de indisciplina en Uruguay junto a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.



Aparece un nuevo nombre y la lista de implicados podría seguir creciendo

La polémica no termina allí. Durante el programa de YouTube D'Enganche, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que un quinto futbolista también habría estado involucrado en el episodio ocurrido en el hotel de concentración. Se trata del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, quien, según la información difundida, habría permanecido solo unos instantes en el lugar.

"Lo que me alcanzan ahorita es que Eryc Castillo estuvo prácticamente nada en el sitio. Que estuvo ahí, vio la situación y se fue. Cuando vio de repente lo que se podía armar, se fue", explicó el comunicador. No obstante, aclaró que el club no ha tomado una decisión similar respecto al atacante. "La información es que a Pedro Aquino lo han separado indefinidamente; con Castillo aún no ha pasado eso", añadió.

De esta manera, el expediente interno de Alianza Lima ya menciona a Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Pedro Aquino y, recientemente, a Eryc Castillo. Además, se especula que otro mediocampista con pasado en Sporting Cristal también habría sido apartado del primer equipo tras la aparición de pruebas consideradas contundentes por la directiva.

Mientras el caso sigue en investigación, Alianza Lima intenta enfocarse en el inicio de la Liga 1 2026. El club debutará en el Torneo Apertura el viernes 30 de enero ante Sport Huancayo en el IPD Huancayo. No obstante, la gravedad de los hechos mantiene al equipo bajo atención pública.