RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Confía en él?

Pamela Franco sobre la supuesta indisciplina de Cueva en Ecuador: "Dejo que resuelva sus cosas"

En una entrevista, Pamela Franco declaró sobre la aparente indisciplina que habría cometido Christian Cueva al asistir a una fiesta en Ecuador.

Pamela Franco sobre la supuesta indisciplina de Cueva en Ecuador
Pamela Franco sobre la supuesta indisciplina de Cueva en Ecuador (Composición Karibeña)
08/09/2025

Hace unas semanas atrás, Christian Cueva fue implicado en una aparente fiesta en Ecuador donde recibiría una sanción por indisciplina, pero él lo niega por completo. Ante esto, Pamela Franco dio su opinión sobre esta salida del su pareja. 

¿Qué opina Pamela Franco sobre la fiesta de Ecuador?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue consultada sobre la mediática fiesta de Ecuador donde varios jugadores de fútbol estuvieron involucrados y aparentemente, también el 'Aladino'. Ante esto, la cantante parece estar confiando en Christian Cueva y deja que él mismo resuelva sus problemas. 

"Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta. Él ve la manera de contestar el medio que quiere y yo por mi parte también ¿no?", señaló la cantante. 

Después, la artista también señaló que su relación amorosa no depende si están cerca o lejos. Aunque no conoce qué pasará en el futuro, trata de disfrutar el presente superando varios problemas que tienen. 

"Yo no creo que es Ecuador o China, igual él podría estar acá y si cuando algo no es, no es así lo tenga cerca. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, hay que vivir el hoy y tratar de ser feliz. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero hoy por hoy estamos tranquilos tratando de superar muchas cosas y tratar de sanar", comentó. 

Cubano Dayron Martín revela la relación que tuvo con Pamela López: "Hubo sus cositas"
Lee también

Cubano Dayron Martín revela la relación que tuvo con Pamela López: "Hubo sus cositas"

Revela por qué visitó a Christian Cueva

Así mismo, Pamela Franco también señaló que no tiene nada de malo que viaje a Ecuador para acompañarlo. Incluso, agregó que todo estaría bien entre ellos e irá a visitarlo cada vez que pueda y se lo permita su agenda, que está llena de conciertos por todo el Perú. 

"No tiene nada fuera de lo común que yo fuera a visitarlo y en realidad tenemos poco tiempo, tratamos de aprovecharlo a lo que se pueda. Se dio la oportunidad y se podrá en otra ocasión, yo creo que es parte de que una pareja se quiera ver", señaló la joven. 

Milenka se corre de las cámaras de televisión tras escándalo en cementerio: "No quiero declarar"
Lee también

Milenka se corre de las cámaras de televisión tras escándalo en cementerio: "No quiero declarar"

De esta manera, Pamela Franco estaría confiando en las palabras de Christian Cueva y deja que él mismo pueda resolver sus problemas. Además, deja en claro que su relación estaría continuando bien como siempre a pesar de la distancia, y seguirá visitándolo en Ecuador todas las veces que pueda. 

Temas relacionados christian cueva indisciplina Pamela Franco resuelva

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña