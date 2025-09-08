Pamela Franco sobre la supuesta indisciplina de Cueva en Ecuador: "Dejo que resuelva sus cosas"

Hace unas semanas atrás, Christian Cueva fue implicado en una aparente fiesta en Ecuador donde recibiría una sanción por indisciplina, pero él lo niega por completo. Ante esto, Pamela Franco dio su opinión sobre esta salida del su pareja.

¿Qué opina Pamela Franco sobre la fiesta de Ecuador?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue consultada sobre la mediática fiesta de Ecuador donde varios jugadores de fútbol estuvieron involucrados y aparentemente, también el 'Aladino'. Ante esto, la cantante parece estar confiando en Christian Cueva y deja que él mismo resuelva sus problemas.

"Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta. Él ve la manera de contestar el medio que quiere y yo por mi parte también ¿no?", señaló la cantante.

Después, la artista también señaló que su relación amorosa no depende si están cerca o lejos. Aunque no conoce qué pasará en el futuro, trata de disfrutar el presente superando varios problemas que tienen.

"Yo no creo que es Ecuador o China, igual él podría estar acá y si cuando algo no es, no es así lo tenga cerca. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, hay que vivir el hoy y tratar de ser feliz. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero hoy por hoy estamos tranquilos tratando de superar muchas cosas y tratar de sanar", comentó.

Revela por qué visitó a Christian Cueva

Así mismo, Pamela Franco también señaló que no tiene nada de malo que viaje a Ecuador para acompañarlo. Incluso, agregó que todo estaría bien entre ellos e irá a visitarlo cada vez que pueda y se lo permita su agenda, que está llena de conciertos por todo el Perú.

"No tiene nada fuera de lo común que yo fuera a visitarlo y en realidad tenemos poco tiempo, tratamos de aprovecharlo a lo que se pueda. Se dio la oportunidad y se podrá en otra ocasión, yo creo que es parte de que una pareja se quiera ver", señaló la joven.

De esta manera, Pamela Franco estaría confiando en las palabras de Christian Cueva y deja que él mismo pueda resolver sus problemas. Además, deja en claro que su relación estaría continuando bien como siempre a pesar de la distancia, y seguirá visitándolo en Ecuador todas las veces que pueda.